Vibo, la storia attraverso le antiche monete: la collezione Capialbi e le ricerche dello studioso Collia

Capaci di riscrivere la storia di una civiltà, illustrarne l’evoluzione e anche il declino. Molto più che oggetti di scambio, sono considerate delle vere e proprie fonti. Sono le monete antiche, il cui studio è una vera e propria scienza. Lo sa bene Giuseppe Collia, docente di discipline letterarie nonché studioso vibonese con la passione per la numismatica: «È una fonte di cognizione della storia antica, come le fonti epigrafiche – spiega – è un documento diretto a differenza di quelle storico-letterarie che ci pervengono attraverso il filtro dell’autore. Le monete ci forniscono una miriade di informazione sui periodi storici». Vibo Valentia custodisce proprio nei locali del Museo archeologico “Capialbi” una ricchissima collezione: «Dopo Siracusa è uno dei Musei più ricchi a livello di materiale monetale, qui è custodita la collezione del conte Capialbi. Abbiamo la fortuna di poter osservare monete dell’età arcaica che provengono dalle principali città della Magna Graecia. C’è anche una teca con monete giunte dalla Sicilia. Capialbi le scambiava con altri antiquari e collezionisti e ai tempi riuscì ad avere questo consistente numero di monete. Per Vibo è una grande peculiarità». [Continua in basso]

Il monetiere a portata di app

Per rendere fruibile la collezione numismatica antiquaria, tra le più significative della Calabria e del Sud, il Museo di Vibo negli anni scorsi si dotò finanche di un’app.

L’app sul monetiere Capialbi

L’ambizioso obiettivo di digitalizzazione del patrimonio esposto al “Capialbi”, è stato realizzato grazie al progetto Visa di Ricerca e Sviluppo (finanziato dalla Regione Calabria e avviato nel 2018 dall’azienda capofila Naos Consulting srl) allo scopo di dare vita a una nuova concezione di spazio museale. Il “monetiere digitale” rende possibile la fruizione della collezione ad una platea di pubblici assai differenziati: dagli ‘addetti ai lavori’ al pubblico generico; dagli anziani ai “nativi digitali”, dalle categorie più fragili al pubblico con esigenze specifiche. La realizzazione dell’app ha richiesto complessi passaggi: dall’acquisizione con tecnica fotogrammetrica delle 547 monete esposte nelle teche 1, 2 e 6 della sezione numismatica, all’ottenimento di modelli 3d, per poi passare alla catalogazione informatizzata delle monete e alla creazione di uno storytelling digitale.