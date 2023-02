A Vibo “Il Geopiano nella matematica”, il manuale per far pace con formule e numeri – Video

Una tavoletta di legno, chiodini e un elastico per far comprendere la matematica. È il progetto promosso dal docente vibonese Domenico Costa

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

«Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco». Il pensiero di Confucio ha ispirato il libro scritto dal docente vibonese Domenico Costa. Si intitola il “Geopiano nella matematica”. È una guida pratica per apprendere in modo semplice una delle discipline più detestate. Lo dicono i risultati delle prove invalsi che hanno certificato un basso livello della conoscenza della matematica. La colpa, secondo il docente in pensione, è da ricercare nel metodo di insegnamento. Un metodo impositivo, mnemonico e passivo da parte dell’alunno che di certo non aiuta. E allora che fare? «Spiegarla in un modo pratico – afferma il docente -. Attraverso cioè uno strumento, il Geopiano, che – promette l’esperto – fa fare pace a tutti con la matematica». [Continua in basso]

Si tratta di un sussidio didattico molto utile, consente infatti di realizzare percorsi pratici relativi a molti temi di matematica in modo semplice e autonomo. Ogni alunno può scoprire da solo o guidato dal docente, le formule e le regole della disciplina, senza l’obbligo di ricordarle a memoria. L’obiettivo è quello di far entrare il manuale nelle scuole . Uno strumento valido per gli insegnanti, per gli alunni normodotati ma anche per i ragazzi con disabilità sensoriali, visive e uditive. Basta infatti procurarsi una tavoletta di legno, qualche chiodino e un elastico. Un metodo tanto semplice quanto efficace per capire, una volta per tutte, la matematica