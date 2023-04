Le vare, a Vibo la processione che racconta la Passione e morte di Gesù -Foto e Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Il 2022 è stato l’anno della prova di ritorno alla normalità dopo il lungo e difficile periodo pandemico. Il 2023, invece, Vibo Valentia si riappropria a pieno titolo dei riti pasquali. Tra i riti più suggestivi e attesi nella Settimana Santa in città, figurano certamente “le vare”. La processione che si snoda per le vie del centro storico di Vibo, ha preso il via dalla storica chiesa del Rosario. In processione, i cui tempi vengono scandite da preghiere e intramezzi musicali, troviamo le preziose statue settecentesche – opera del Rubino – raffiguranti le varie scene della passione e morte di Cristo. A chiudere il corteo la Madonna Addolorata e San Giovanni. Una processione storica e particolarmente sentita a Vibo da sempre seguita da migliaia di fedeli. [Continua in basso]

Presenze confermate anche nell’edizione 2023 grazie alla sapiente regia dell’Arciconfraternita del Rosario e San Giovanni Battista e del parroco don Filippo Ramondino. Una tradizione che si rinnova da secoli secondo schemi precisi, sempre uguali ma sempre aggreganti e carichi di pathos. Alle ore 22.00, dalla chiesa di San Giuseppe, prenderà il via la processione della Madonna della Desolata. L’effigie della Desolata, con un pugnale conficcato nel cuore e il volto afflitto per la morte di suo figlio, cammina per le vie della città con il sottofondo delle marce funebre eseguite dalla banda. Tra le melodie caratteristiche, la celebre “Una lagrima sulla tomba di mia madre” di Amedeo Vella.

LEGGI ANCHE: Dalle Vare all’Affrontata: il patrimonio identitario di Vibo al centro dello studio del vibonese De Masi

Comerconi, serata ricca di emozioni con la Via crucis animata per le vie del paese

La Schiovazziuoni, la deposizione di Gesù dalla Croce nel rito di Serra – Foto e Video