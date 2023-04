Mileto: al Cmi la masterclass del noto violinista Klaidi Sahatçi

Altro nome di prestigio annoverato dal Cantiere musicale internazionale di Mileto, diretto dal noto maestro di pianoforte Roberto Giordano. In questi giorni nella scuola di alta formazione, con sede nello storico palazzo San Giuseppe, sta svolgendo la masterclass una personalità di spicco della musica classica, nello specifico il rinomato violinista albanese Klaidi Sahatçi. Il maestro di Tirana, tra l’altro, nella cittadina normanna sarà il coprotagonista di un atteso concerto in programma sabato 15 marzo, alle ore 19, presso l’Auditorium “Umberto Micheli”. Con l’ensemble composto anche dai maestri Giuseppe Tallarico (viola), Michele Pio Manuli (secondo violino) e Umberto Aleandri (violoncello), accompagnerà il figlio 16enne Alexander nel Secondo concerto per pianoforte e orchestra di Frédéric Chopin, nella versione per quartetto d’archi. Il giovane pianista, nato a Zurigo, è una promessa del mondo della musica. Talento fuori dal comune, dalla sua vanta già una serie di premi e riconoscimenti internazionali. Attualmente si sta perfezionando proprio all’interno del Cmi, frequentando il corso annuale tenuto dallo stesso maestro Giordano. Il papà, dal canto suo, primo violino della Tonhalle Orchester di Zurigo, è unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi violinisti a livello mondiale. Diplomatosi sotto la guida del maestro Gigino Maestri presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano (con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore), successivamente Klaidi Sahatçi si è perfezionato con Salvatore Accardo presso l’Accademia “W. Stauffer” di Cremona e con Boris Garlitzky a Lione. Giovanissimo ha debuttato da solista a Milano con l’Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Italiana, riscuotendo sin da subito un grande successo, trampolino di lancio per una carriera ancora oggi in ascesa. [Continua in basso]

Il figlio Alexander

In qualità di solista ha suonato, tra l’altro, con la Tonhalle Orchester Zürich, l’Orchestra della Svizzera italiana, l’Orchestre National de Lyon, la Zürcher Kammerorchester, i Virtuosi Italiani, i Cameristi della Scala, i Musici di Parma, l’Orquesta Sinfonica de Chile e l’Orchestra della Radio-Televisione Albanese. Dalla sua vanta anche collaborazioni con i più rinomati direttori d’orchestra. In questo ambito ha vinto diversi concorsi internazionali, ricoprendo dal 1995 al 2001 il posto di Violon Solo all’Orchestre National de Lyon, dal 2001 al 2004 di Sostituto violino di Spalla all’Orchestra della Svizzera Italiana, dal 2004 al 2006 di Primo Konzertmeister alla Zürcher Kammerorchester, dal 2006 al 2009 di Primo Violino di Spalla presso l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e Filarmonica della Scala. Attualmente è Primo Konzertmeister alla Tonhalle Orchester Zürich e professore di violino presso la Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano. Suona il violino Antonio Stradivari “Wieniawsky, Bower” 1719 offerto dalla Mercedes-Benz Zurich.

