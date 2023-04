Vibo, all’Auditorium Spirito Santo il concerto di Letizia Sansalone

Giovedì 20 aprile, l’Auditorium dello Spirito Santo, alle ore 18:00, ospiterà l’esibizione del M° Letizia Sansalone, sesto appuntamento della stagione musicale 2023, organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria con il finanziamento della Regione Calabria con risorse Psc (Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02) e caratterizzata da un’ampia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino al mese di ottobre. La giovane e talentuosa Letizia Sansalone, che ha di recente conseguito, con lode, il Diploma accademico di secondo livello in pianoforte solistico presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, interpreterà per l’occasione un ricco e coinvolgente programma che esplora le opere di giganti della storia della musica: Trentadue variazioni su un tema originale in do minore, WoO 80 di Ludwig Van Beethoven, la suite “Pour le piano” di Claude Debussy, Venticinque variazioni e fuga su un tema di Händel in si bemolle maggiore, op. 24, di Johannes Brahms. Grazie alla dedizione allo studio dello strumento e alla sua spiccata musicalità si è aggiudicata numerosi premi in competizioni nazionali ed internazionali, tra le quali: Concorso nazionale di musica per le scuole, Concorso internazionale Città di Filadelfia, Concorso nazionale di musica “Magna Grecia”, Città Barcellona Pozzo di Gotto, A.M.A. Calabria. Ha seguito Master Class con i Maestri Anna Kravtchenko, Massimiliano Ferrati, Maria Beatrice Zoccali, Chiara Bertoglio, Raffaele Impagnatiello, Vincenzo Le Pera, Paolo Vergari, nonché molteplici corsi di formazione musicale di carattere liturgico, tra cui: seminario Cantare il Mistero, in qualità di cantore, con il M° Gianfranco Cambareri, il prof. Domenico Messina e il M° Mons. Giuseppe Liberto, direttore emerito coro Cappella Sistina di Roma.

