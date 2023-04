Seconda giornata del Festival delle scienze: tante le scuole vibonesi in visita – Foto

Continuano le attività del Festival delle scienze. Numerose le scuole di ogni ordine e grado della provincia vibonese che nella giornata di oggi hanno visitato i laboratori del Liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia. Il “Berto”, infatti, in questi giorni si è trasformato in una vera e propria fucina di idee. Gli allievi della prestigiosa istituzione scolastica hanno accolto gli studenti del Vibonese e hanno dato prova del modo in cui le conoscenze si concretizzano in competenze attraverso dimostrazioni pratiche nei diversi laboratori (Chimica, Biologia marina, Fisica, Robotica). «La nostra scuola in questi giorni è un’autentica officina, nel senso etimologico del termine opficina cioè sintesi tra operare e fare- ha affermato il dirigente scolastico Licia Maria Bevilacqua -. Il vero scopo del Festival delle scienze è infatti far comprendere a tutti gli allievi che esiste una correlazione tra lo studio teorico e la dimostrazione pratica delle conoscenze acquisite. Stiamo parlando di compente reali e spendibili al di fuori del contesto scolastico, nel mondo dell’Università e del lavoro». [Continua in basso]

Non sono mancati gli incontri con importanti esponenti del mondo della scienza. In videoconferenza l’incontro con il professore Stefano Santaguida, docente di biologia molecolare all’Università statale di Milano che si è soffermato sul tema “Quando i cromosomi danno i numeri”. Successivamente Rocco Lico, giovane astrofisico originario di Mileto e ricercatore presso l’Istituto di astrofisica in Andalucia, ha tenuto un incontro dal titolo “Verso l’orizzonte degli eventi e oltre: come fotografare i buchi neri con un telescopio grande come la terra”. Allo stesso Rocco Lico è stato consegnato il premio “Sapere aude” in quanto ex studente del liceo “Berto” che si è distinto per il suo grande talento misto a perseveranza nell’inseguire i suoi obiettivi.

Il pomeriggio è stato in parte dedicato all’astronomia. Infatti, gli ospiti internazionali Peter Veras, astonomo, e Federica Spoto del Minor Planet Center dell’università di Harvard, hanno tenuto un seminario in video conferenza dal titolo “Astronomia dei corpi minori”. Di seguito Franco Luzza, storico ed esperto in conservazione dei beni culturali ha affrontato il tema “Leonardo tra arte e scienza”. Al termine della seconda giornata del Festival della scienze il professore Antonio Scarmato guiderà gli allievi in una osservazione astronomica grazie anche alla collaborazione con l’Associazione astronomica del Mediterraneo. [In basso la fotogallery]

LEGGI ANCHE: Vibo, grande partecipazione alla prima giornata di “Futura, il Festival delle Scienze”

A Tropea la X edizione del Festival nazionale di diritto e letteratura – Video