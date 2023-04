La sesta edizione dell’Arte del corto coinvolge cinque comuni della provincia

È ufficiale, la VI^ edizione dell’Arte del corto sarà abbinata dal direttore di Cinemadamare Franco Rina alla proposta dei cinque Comuni: Dasà, Monterosso Calabro, Polia, San Gregorio d’Ippona e San Nicola da Crissa. E’ quanto rende noto il sindaco di Monterosso, Antonio Lampasi. Sessanta videomakers, provenienti da tutto il mondo, invaderanno le strade dei cinque comuni della provincia di Vibo Valentia da domenica 16 a sabato 22 luglio e mostreranno i borghi da un punto di vista nuovo e universale. Il progetto Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, arrivato alla 21esima edizione, promosso dai Comuni dell’entroterra Calabro, andrà a completare il programma del Festival, che quest’anno per la prima volta avrà una sezione dedicata ai giovani, nella quale saranno coinvolti: la provincia di Catanzaro, l’IC di Vallelonga, l’istituto Morelli-Colao di Vibo Valentia, il Centro studi Futura, la Breight Film e Cine Film Calabria. Un’operazione filmografica senza precedenti, che porterà tutti i protagonisti coinvolti a fondersi in un unico soggetto, e che avrà come base il Cinema e la promozione del territorio. Si punta alla produzione di oltre venti opere audiovisive entro la fine dell’anno, numero questo che porterà l’entroterra Calabrese a posizionarsi al IV° posto su base nazionale per numero di produzioni effettuate nell’arco del 2023, a ridosso di città quali Roma, Milano e Napoli.

