Tropea a fine ottobre ospiterà la manifestazione “En plain air”

Dal 23 al 28 ottobre la città di Tropea darà ampio spazio a tutti gli artisti che vorranno ritrarre i suoi più caratteristici scorci, grazie all’iniziativa “En plain air” promossa da Caitlin Werrell, artista di origini americane residente a Tropea, e da suo marito Francesco Femia, originario di Marina di Gioiosa Ionica. I coniugi Femia, dopo aver vissuto e lavorato in America, dove erano co-fondatori di un istituto che studia i cambiamenti climatici a Washington Dc, dopo esser venuti in vacanza a Tropea qualche anno fa, hanno deciso di acquistare una casa nel centro storico dove vivono tutt’ora. Sebbene la data dell’evento sia ancora lontana e non si conoscano ancora i dettagli riguardo la partecipazione degli artisti, da palazzo Sant’Anna hanno però già anticipato che giorno 28, in conclusione dell’evento, la sede municipale ospiterà la mostra complessiva di tutte le opere realizzate per l’occasione dagli artisti partecipanti.

LEGGI ANCHE: Museo del mare a Tropea: apertura a “singhiozzo”, mancano personale e guide bilingue