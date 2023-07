Il progetto CalabriArt presentato nel corso del primo evento Link – Orgoglio e pregiudizio

Lo spazio migliore è quello occupato: così si legge all’interno del sito www.calabriart.it. Un’idea semplice, eppure del tutto rivoluzionaria, con un claim che è anche orizzonte ed obiettivo dichiarato: “Diamo spazio all’arte”. CalabriArt è un museo a cielo aperto, uno spazio fisico e allo stesso tempo viaggia nell’etere come spazio virtuale. Uno spazio occupato dagli artisti capaci di raccontare la Calabria più vera. Il progetto nasce dall’incrocio tra la visione del nostro presidente Domenico Maduli – mettere a disposizioni spazi e mezzi – e l’idea del direttore strategico del nostro gruppo, Paola Bottero: colorare con l’arte il bisogno di comunicare la Calabria. Un museo innovativo – all’aperto, reale, virtuale e digitale – in continua espansione, accessibile e libero. I colori e le emozioni della Calabria spiccano il volo dall’aeroporto di Lamezia, porta di accesso alla nostra regione, e si espandono in tutto il territorio nazionale, anche grazie al sostegno della Calabria Film Commission per la valorizzazione di Calabria Straordinaria all’interno del dipartimento turismo della Regione, che credendo nel progetto lo amplificano, permettendoci di aumentare ulteriormente gli spazi disponibili, come ci racconterà nel sequel dell’8 agosto il presidente Anton Giulio Grande. E a proposito di spazi da occupare. Quale spazio migliore, se non il prequel di Link – Orgoglio e Pregiudizio per raccontare la nascita di questo progetto non convenzionale? Mercoledì 19 luglio è stato presentato ufficialmente il progetto CalabriArt nello spazio esterno del Riva, a Falerna. «È un progetto di valorizzazione del territorio e dei migliori artisti calabresi» – spiega Domenico Maduli, Presidente del gruppo editoriale Diemmecom. «Vogliamo valorizzare una nuova Calabria, diffondendo il più possibile le opere dei nostri artisti. Iniziamo dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, così chi viene potrà vedere la bellezza della nostra terra visti con gli occhi della bellezza» CONTINUA A LEGGERE QUI: Portare l’arte sulle strade e creare un museo a cielo aperto: ecco il progetto CalabriaArt