“Agosto al Polo” di Soriano Calabro: musica classica, festival enogaronomici e spettacoli

Tre grandi eventi distribuiti in altrettante serate durante il mese di agosto al Polo museale di Soriano Calabro. Una kermesse che prende il nome, appunto, “Agosto al Polo”. Musica al centro della prima manifestazione con il recital per ensemble di clarinetti “Armonie nel tempo alla luce di Selene” che si svolgerà il 3 agosto. In scena il soprano Giuliana Pelaggi, la voce Mattia Natoli e i musicisti Santo Calabria e Stefano Vetturini (clarinetto), Luca Lanza (clarinetto basso), Francesco Pagnotta (clarinetto, clarinetto piccolo). Mentre il 5 agosto degustazione di prodotti tipici, laboratori, esposizione di botteghe artistiche e artigiane, spettacoli e intrattenimento durante il “Festival Arte, Sapori e Musica”. Per chiudere, il 21 agosto, un omaggio a Maria Callas nell’ambito del “Festival lirico dei teatri di pietra 2023”. Sul palco l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia, il Coro siciliano, con la partecipazione straordinaria di Barbara Frittoli.

