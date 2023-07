“Rioni in festa” a San Calogero, due giorni di giochi popolari ed eventi

L’estate sancalogerese entra nel vivo e si accende con il consueto appuntamento stagionale di “Rioni in festa”, evento previsto per sabato 29 e domenica 30 luglio prossimi e organizzato dall’associazione Vivi San Calogero, del presidente Salvatore Manco. Nel solco dei tradizionali Giochi di Quartiere nati nel 2015 e giunti alla settima edizione, per quest’anno si prevede il coinvolgimento di 6 Rioni (Calvario, Fontana vecchia, Schioppo, Pigna, Torretta e Vignale) che si ritroveranno impegnati in una competizione a punti spalmata su 10 prove all’insegna del sano divertimento e dell’aggregazione. «Due giorni di eventi popolari – si legge in una nota dell’associazione – che coinvolgeranno grandi e piccoli partecipanti con l’intento di far rivivere nelle strade e nelle piazze la vivacità e l’entusiasmo di un tempo. Un’occasione di rilancio sociale dove a vincere sarà la parte sana e bella della collettività. In quei giorni ci ritroveremo tutti in piazza Mercato dalle 18 alle 22, con l’auspicio di condividere momenti d’allegria, colori e musica. Il desiderio – prosegue la nota – è che la manifestazione possa fungere da modello per una maggiore attenzione verso il sociale, la cultura e il senso di appartenenza, aspetti, oggi, più che mai vitali per la comunità». Nelle parole del direttivo di Vivi San Calogero alla felicità dell’attesa dei giochi si accompagna anche la speranza che il sodalizio possa salutare quanto prima l’ingresso di nuovi soci. «C’è tanta voglia di fare – aggiungono – ma le difficoltà non mancano per chi si spende per il sociale in maniera autonoma e originale, soprattutto per carenza di attivisti. Per questo motivo confidiamo in un avvicinamento, attraverso il tesseramento, di nuovi soci, in modo da dare nuovo slancio e linfa all’associazione e, quindi, beneficio alla collettività».

