Tutto pronto per la VII edizione di Serre in Festival

E' tutto pronto per la VII edizione di "Serreinfestival", manifestazione culturale che punta a mettere insieme dovute riflessioni su temi di attualità e attività ludico – ricreative. Il festival condotto da Alessandro Greco taglierà i nastri domani, venerdì 4 agosto, con diversi appuntamenti programmati lungo tutta la giornata. Tra gli eventi in programma, anche un interessante Talk moderato da Carmen Bellissimo – giornalista del Network LaC News 24 e redattrice del Vibonese, del gruppo Diemmecom -, "Quale umanità – Strage di Cutro", previsto in piazza Monsignor Barillari, alle ore 21. 30. A riflettere sull'importante tematica saranno l'autore Vincenzo Montalcini, l'attore e regista Francesco Pupa, l'ex sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il deputato Nico Stumpo, il cappellano del Campus universitario di Catanzaro don Roberto Corapi, il commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo, il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari, il presidente dell'associazione "Condivisioni" Bruno Censore, il direttore artistico Giovanna Giacco, la coordinatrice del "Serreinfestival" Maria Rosaria Franzè. Nel corso della serata saranno premiati la giornalista Rai Karen Sarlo, l'imprenditore Maurizio Talarico, l'Ad di Webgenesys Raffaele Primo e il rettore dell'Università Magna Graecia Giovanni Cuda. Tanti gli eventi di intrattemento musicale con vari artisti che culmieranno con l'esibizione del cantante vincitore del Festival di Sanremo 2008 Gio Di Tonno.