I dipinti dell’artista Domenica Vecchio celebrano la città di Nicotera

Largo Roberto il Guiscardo ha fatto da cornice alla personale pittorica di Domenica Vecchio, le cui opere hanno registrato apprezzamenti in tutta Italia. Numeroso il pubblico presente che ha potuto ammirare le opere dell’artista nicoterese. Laureata in giurisprudenza a Roma, la sua passione per la pittura l’ha portata a raggiungere traguardi inaspettati. Le sue tele su olio hanno infatti ottenuto numerosi riconoscimenti. Le opere dell’artista ritraggono scorci della sua Nicotera. A confermare il talento della giovane artista, che domenica scorsa ha esposto in uno dei terrazzi più suggestivi della città, i critici d’arte Antonio Castellano e Carmelo Raco nonché il presidente del Club Internazionale Inner Wheel Piera Fumarola. A moderare i lavori il giornalista Pino Brosio. Nel corso della serata con la collaborazione di Tina Palmitesta, è stato ricordato il poeta Pino Muzzupappa Bradis mediante la declamazione di versi tratti dell’opera “Nicotera, città d’arte”.

