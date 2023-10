“Carte false”, esposizione di banconote contraffatte all’Archivio di Stato di Vibo

Per la “Domenica di Carta 2023”, l’Archivio di Stato di Vibo Valentia presenta l’evento “Carte False”: un’esposizione di banconote false rinvenute all’interno dei fascicoli del Tribunale Penale di Monteleone. Si tratta di documenti autentici, seppure falsi. Autentici perché si tratta effettivamente di banconote false che costituirono oggetto di reato e per questo confluirono nei fascicoli processuali in quanto banconote contraffatte. «Questo paradosso ci ricorda che i documenti d’archivio devono sempre essere letti con spirito critico e preparazione storica per poterne comprendere il reale significato. Gli Archivi di Stato conservano documenti autentici, ma i documenti, seppure autentici, non necessariamente dicono il vero: ad esempio fra gli atti giudiziari si può rinvenire la deposizione di un imputato o di un teste durante un processo, che può includere falsità. Ieri come oggi, per non scambiare il falso con il vero, occorrono studio e spirito critico». L’evento si terrà nella sede dell’Archivio di Stato domenica 8 ottobre dalle ore 9 alle ore 13.

LEGGI ANCHE: Paleoartisti al Parco urbano di Vibo alla scoperta della storia del Pianeta con i dinosauri

Vibo, all’Auditorium Spirito Santo il concerto del duo Palena e Bevacqua