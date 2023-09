Paleoartisti al Parco urbano di Vibo alla scoperta della storia del Pianeta con i dinosauri

Due eventi di carattere scientifico si terranno al Parco Urbano di Vibo Valenti organizzati dal Centro Studi & Formazione Sigma, ente di formazione accreditato alla Regione Calabria. Il primo, “Paleoartisti al Parco”, si svolgerà l’8 ottobre dalle ore 15 alle 18, nell’ambito de “La Settimana del Pianeta Terra”, festival di divulgazione scientifica con manifestazioni dedicate alle Geoscienze su tutto il territorio nazionale. L’evento ospiterà una mostra paleoartistica ad opera di Sante Mazzei e di altri artisti vibonesi sempre a sfondo paleontologico. Inoltre saranno allestiti laboratori didattici e giochi a cura delle ludoteche cittadine e si potrà ammirare l’esemplare unico della Jeep di Jurassic Park. La seconda iniziativa, invece, sarà un grande evento sempre di divulgazione scientifica che si svilupperà al Parco Urbano in più giorni, ossia dal 12 al 15 ottobre, dal titolo “La Storia della Terra”, patrocinato dal ministero dell’Ambiente, dall’Ordine dei Geologi della Calabria, dal Comune e dalla Provincia di Vibo Valentia. Durante le giornate si potrà percorrere un viaggio tra i momenti cruciali della storia del nostro pianeta,: dal big bang alla nascita dell’uomo, passando per le varie ere geologiche. L’evento scientifico vedrà la partecipazione di enti culturali e professionali, come l’Ordine dei Geologi della Calabria, il Cnr-Isac – The Institute of Atmospheric Sciences and Climate, il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra – DiBest dell’Università della Calabria, il SiMu – Sistema Museale Unical, il Mumat – Museo del Mare di Tropea e altre associazioni regionali e nazionali. Il percorso si articolerà in venti tappe con i periodi geologici della terra e, alla fine, troveranno spazio gli stand dei vari enti, che intratterranno i visitatori.

Nelle ore mattutine, dalle 9,30 alle 13, il progetto interesserà le scuole di ogni ordine e grado delle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria, mentre nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, sarà aperto a tutti tra laboratori didattici per bambini e dibattiti con esperti del settore, autorità e divulgatori scientifici. «Da geologo e, quindi, studioso della scienza, da tempo desideravo organizzare un evento del genere nella mia città Vibo Valentia – ha dichiarato il presidente dell’associazione Centro Studi & Formazione Sigma, Francesco Columbro – da sempre propensa ad ospitare eventi culturali, basati su letteratura, arte, storia; la scienza raramente è stata protagonista. Proprio per questo, dando spazio alle tantissime testimonianze scientifiche della nostra provincia, abbiamo deciso di realizzare l’iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso un maggior rispetto dell’ambiente. Prendendo spunto dalla famosa frase di Jacques-Yves Cousteau, “Conoscere il tuo pianeta è un passo verso il proteggerlo” – ha concluso – vogliamo fare conoscere a tutti la storia della nostra terra, capire la sua evoluzione e i suoi cambiamenti per comprendere meglio quelli attuali. Mi auguro fortemente che le scuole accolgano l’invito e partecipino in gran numero per arricchire il bagaglio scientifico degli studenti».

LEGGI ANCHE: Vibo, incuria e degrado in parchi e aree urbane: l’associazione “Valentia” li ripulisce

Mileto antica, domani il focus sulle ricerche inedite dell’Università di Siena

Mongiana, viaggio nella storia “industriale” calabrese con il Museo delle reali ferriere