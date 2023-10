“Dalle muse al logos”, Vibo ospita l’intellettuale greco Michalis Charalambidis

“Sono un italiota greco”. Questa definizione porta in sé una straordinaria capacità di sintesi, che rappresenta, in poche e brillanti parole, la definizione di una storia millenaria, di una civiltà che è la culla dell’Occidente e che ha il suo domicilio in due terre legate da un legame profondo, ancestrale, primordiale. Ciò perché la Calabria è Ellade profonda. Questa intuizione di Michalis Charalambidis, intellettuale e politico greco, è l’illuminante incipit di un discorso profondo e intenso che rappresenta il canovaccio del suo libro, dal titolo – appunto – “Calabria Ellade Profonda”. Così Maurizio Bonanno, giornalista e sociologo, presenta l’appuntamento di domenica 22 ottobre, quando alle ore 18:30, presso le sale Cev di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia, quando si terrà l’evento “Dalle muse al logos”, alla presenza dell’intellettuale e politico greco, autore del libro.

Michalis Charalambidis componente del Comitato esecutivo del consiglio internazionale della Lidlip (Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli), è una figura straordinaria di intellettuale impegnato che ha messo la sua persona al servizio della resistenza democratica durante la dittatura in Grecia, al punto da essere costretto a fuggire e trovare asilo in Italia. Nella sua intensa attività, Charalambidis ha, tra l’altro, presentato e difeso, dinanzi alla Commissione per i Diritti umani di Ginevra, le rivendicazioni e le giuste motivazioni avanzate da molte minoranze etniche di tutti i continenti. L’evento è organizzato dall’associazione “Monte Sussidiario di Parghelia”, presieduta dall’avvocato Francescantonio Iannelli, in collaborazione con il Centro studi “Caprilli”, diretto da Maurizio Bonanno, che modererà l’evento. La caratteristica particolare del libro sta nell’essere scritto in greco e in italiano, un italiano discorsivo così come espresso spontaneamente dall’autore, che sembra trasformarsi in una sorta di slang che dà alla lettura una sensazione di naturalezza, di autenticità, di genuina verità nell’espressione di pensieri profondi e riflessioni salde, radicate e stimolanti. “Calabria Ellade profonda” verrà presentato domenica 22 ottobre alle ore 18.30 direttamente dall’autore, che, grazie all’impegno dall’associazione “Monte Sussidiario di Parghelia”, giungerà dalla Grecia per essere presente a Vibo Valentia. Un’occasione irripetibile per conoscere e confrontarsi con un intellettuale senza dubbio interessante.

