Mileto, il sindaco in trasferta a Palermo sotto l’egida normanna

È intervenuto anche il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano all’importante incontro internazionale svoltosi a Palermo, organizzato dalla Regione Normandia di Francia in vista dei festeggiamenti del millesimo anniversario della nascita di Guglielmo il Conquistatore, avvenuta nel novembre del 1028. L’obiettivo della riunione è stato di lanciare a livello europeo un grande progetto che, a partire dal 2027, coinvolga anche le varie “città normanne” del sud Italia. E, in questo contesto, Mileto vanta indubbiamente un ruolo di primo piano, essendo stata scelta nell’XI secolo da Ruggero I d’Altavilla come capitale della propria contea, nell’ambito del processo di conquista e di ritorno alla Chiesa latina del Meridione. Un dato consolidato, tant’è che Giordano è stato l’unico sindaco calabrese a partecipare all’evento internazionale. L’invito a intervenire all’incontro e al successivo ricevimento è stato recapitato al primo cittadino direttamente dal presidente della Regione Normandia, Hervé Morin, il quale nell’occasione ha invitato una delegazione di Mileto a recarsi, nella prossima primavera, in visita ufficiale nel nord della Francia.

«È stata un’esperienza importante – spiega al riguardo il sindaco Giordano, di ritorno dal capoluogo siciliano – che mi ha permesso di conoscere e interloquire con tanti colleghi accomunati dal glorioso trascorso normanno e che segna l’introduzione di Mileto e della Calabria in questo grande progetto di promozione culturale e marketing turistico che la Normandia intende percorrere insieme a partner pubblici governativi francesi e stranieri, associazioni e imprese private. Nell’occasione – prosegue – ho consegnato al presidente della Normandia e ad altre autorità presenti alcuni volumi che danno contezza dell’importanza che la nostra città assurse nell’XI secolo in ambito europeo con l’arrivo di Ruggero d’Altavilla e della rilevanza del nostro patrimonio culturale. A questo ho aggiunto la copia zero del brand “Mileto Capitale Normanna” che stiamo producendo in un progetto di marketing e che sarà presentato ufficialmente nel breve periodo. Un marchio di alta precisione cromatica – conclude visibilmente soddisfatto – stampato su carta certificata Fsc. Proveniente, cioè, da foreste gestite in modo responsabile e ripiantando una pianta per ogni albero tagliato, in modo da compensare la capacità di assorbimento dalla Co2 e da non alterare l’ecosistema».

