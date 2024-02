A Serra San Bruno la presentazione del romanzo dell’avvocato-scrittore Mercurio

Sabato 16 marzo, a Serra San Bruno, verrà presentato nella cornice di Palazzo Chimirri, “Gabriele dalla Toga al Saio”. Il romanzo di Giuseppe Mercurio, avvocato-scrittore, racconta il percorso di espiazione e redenzione di un penalista che a un certo punto della vita decide di abbandonare la toga per il saio. Nell’opera, il mondo sovra-sensibile si fonde con il quotidiano in un viaggio che come palcoscenico ha uno storico convento calabro. In questo mistico luogo dove storia, antiche conoscenze e scienza si fondono, un frate si occupa di persone apparentemente possedute da entità demoniache e in altri casi affronta vere proprie possessioni diaboliche. L’evento, moderato dal Bruno Tozzo, presidente dell’Associazione “Civitas Bruniana”, organizzatrice dell’evento, vanterà i contributi dei relatori Vincenzo Furci e Bruna Filippone. Interverranno le scrittrici Franca Canitella e Monica Maggiori e l’editrice Grazia Velvet Capone della Casa Editrice Aurea nox. Appuntamento dalle ore 17.00

LEGGI ANCHE: Vibo, alla Camera di Commercio un importante convegno sull’Intelligenza Artificiale

Comunità energetiche, solo l’8% sa bene di cosa si tratta. Incontri alla Camera di Commercio

Vibo, il Kiwanis club incontra gli studenti dello Scientifico: focus sulla guida in sicurezza