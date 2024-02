Vibo, il Kiwanis club incontra gli studenti dello Scientifico: focus sulla guida in sicurezza

A Pernocari, invece, in sinergia con l’Unicef è stato realizzato un evento per raccogliere fondi da destinare alla vaccinazione di tutti i bambini del mondo in disagiate condizioni

In occasione della “Giornata dello studente”, presso l’aula magna del Liceo scientifico “Berto” di Vibo Valentia, diretto dalla dirigente Lucia Bevilacqua, si è svolto l’incontro formativo kiwaniano sul tema “In strada con consapevolezza”. L’evento, ha visto la partecipazione di più classi di studenti, dei loro docenti e del preside Licia Bevilacqua. La polizia locale di Vibo Valentia, nelle persone del comandante, colonnello Michele Bruzzese e del vice comandante, tenente colonnello Pasquale De Caria, ha sottolineato l’importanza della guida in sicurezza e che l’utilizzo di stupefacenti e l’abuso di alcool alterano in modo drammatico la capacità della guida consapevole, con conseguenze, spesso tragiche, per sé stessi e per gli altri. A tal proposito i giovani studenti presenti, attivamente coinvolti, hanno letto una testimonianza di casi in cui tante persone giovani e meno giovani sono rimaste vittime di gravissimi incidenti. È stato proiettato, sempre dalla Polizia municipale di Vibo Valentia, un video che ha riprodotto simulazioni di incidenti stradali, servito soprattutto a sensibilizzare la numerosa platea sull’importanza di una guida consapevole. Il tenente colonnello De Caria ha letto un report sul numero di incidenti avvenuti negli ultimi quattro anni nel territorio di Vibo Valentia.

Moderatrice e responsabile dell’avvenimento, per il kiwanis, il past president Teresa Pugliese, che ha salutato e ringraziato tutti per la fattiva collaborazione, finalizzata alla buona riuscita dell’evento. Teresa Pugliese ha moderato anche l’iniziativa nella scuola primaria di Pernocari, dell’Istituto comprensivo di Rombiolo, diretto dal dirigente Giuseppe Sangeniti, sul tema: “La spremuta della solidarietà”. L’appuntamento ha visto la partecipazione di molti studenti e delle loro famiglie che, grazie alla collaborazione della maestra Caterina Mazzitelli, hanno contribuito a una cospicua raccolta fondi, con la distribuzione di bergamotti e arance di Reggio Calabria, per sostenere il Service distrettuale, del Kiwanis, in collaborazione con l’Unicef, finalizzato alla vaccinazione di tutti i bambini del mondo in disagiate condizioni. Alla riuscita manifestazione erano presenti il vice governatore del Kiwanis Club Distretto Italia San Marino, Basilio Valente, il vice presidente del Kc Vibo, Mario Martina e il collaboratore del dirigente scolastico, Mimmo De Vita.

LEGGI ANCHE: Vibo Marina: Rotary, Lions e Kiwanis promuovono un incontro sulla sclerosi multipla

Intelligenza artificiale tra luci e ombre: studenti a confronto a Vibo Valentia

Il Natale del Kiwanis Club di Vibo: organizzata raccolta fondi per i bambini bisognosi