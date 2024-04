Mileto, nella Casa della Cultura il defilé degli abiti normanni

Tutto pronto per il “Defilé normanno” in programma a Mileto sabato 6 aprile. L’evento si svolgerà all’interno della Casa della Cultura, situata nei pressi del palazzo municipale. La rassegna, proposta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, riguarda la Sturt Up “Vestiti sartoriali” e prenderà il via alle ore 17, inserita nel più vasto progetto culturale di marketing “Mileto Contea-conoscenza, territorio, attrattività”. Essa prevede, tra l’altro, la presentazione dei costumi storici normanni di nuova realizzazione e la consegna degli rispettivi attestati ai partecipanti al corso di “Sartoria scenica”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giordano, il programma della manifestazione propone anche la lettura di alcuni brani di testi riguardanti il glorioso passato della città di Mileto, alla metà dell’XI secolo (dal 1058 al 1111) elevata da Ruggero d’Altavilla a capitale della propria contea normanna. Un arco temporale di oltre 50 anni, in cui l’urbe prediletta del figlio minore di Tancredi d’Altavilla ha rivestito un ruolo fondamentale – nell’ambito del processo di conquista attuato con il fratello Roberto il Guiscardo e in accordo con Papa Niccolò II – teso a riportare sotto il rito latino il meridione d’Italia, all’epoca sotto il dominio bizantino per quanto riguarda la parte peninsulare e sotto quello musulmano per quanto attiene la Sicilia. A leggere e ad interpretare i vari brani storici saranno, nell’occasione, gli attori Giuseppe Ingoglia e Dolores Mazzeo.

