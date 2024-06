Destino da pescatore, LaC storie fa tappa a Tropea: la nuova puntata -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Antonio non voleva fare il pescatore, una professione che nella sua famiglia di Tropea, nel Vibonese si tramanda da generazioni. Ha studiato giurisprudenza, ma non è riuscito a laurearsi e il destino lo ha portato quindi ad abbracciare l’antico mestiere. Per lui una vita piena di sacrifici e delusioni, specie quando, dopo ore in mare, il pescato basta solo per coprire le spese. Ma rimane la felicità di vivere un’avventura comunque magica in alto mare. La sua storia sarà al centro della puntata odierna di LaC storie, format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo. Inizio alle 21.10, LaC Tv, canale 11 del dtt.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www. lacplay. it