Arte e tradizioni, le vie di Pannaconi si colorano con l’estemporanea di pittura. Ecco i vincitori

È stata una giornata dedicata all’arte ma anche alla storia locale e alle tradizioni. Bilancio positivo per la seconda edizione dell’estemporanea di pittura “A petra i l’aria” ospitata a Pannaconi, frazione di Cessaniti. L’evento, fortemente voluto dalla parrocchia San Nicola, con la collaborazione dell’associazione Crisalide e la fondazione Guerrera, è stato dedicato all’artista Antonio Guerrera, scomparso prematuramente. Un ricordo sempre vivo nella comunità di Pannaconi che ha voluto omaggiare il giovane, che coltivava una passione smisurata per la musica folk.

Le opere

Le opere realizzate sono state diverse, come spiegato da Romina Candela, presidente Crisalide: «I partecipanti, 13 in tutto, hanno rappresentato il borgo antico di Pannaconi, la piazza con la chiesa della Madonna della lettera, la veduta denominata “A Petra i l’aria”, l’Affruntata di Pannaconi con la confraternita, l’arco antico che non c’è più». L’estemporanea ha permesso ai partecipanti di dare sfogo alla propria creatività: «Hanno regalato fortissime emozioni».

I premiati

Primo premio è andato a Ercole Fortebraccio, il secondo a Vincenzo Notaro. Medaglia di bronzo per Marianna Nadile mentre ha conquistato il Premio giuria popolare, Elisabetta Pugliese. A chiudere l’appuntamento artistico-culturale, l’esibizione del soprano Margherita Pietropaolo con un suo concerto dedicato agli artisti.