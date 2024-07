Teatro ma anche visite guidate e degustazioni: a Ricadi ritornano gli “Avvistamenti”

Al via l’ottava edizione della rassegna “Avvistamenti”, dedicata alla nuova drammaturgia e che animerà le serate di agosto nella splendida cornice del teatro torre Marrana. L’iniziativa è ideata e diretta dall’associazione “Avvistamenti”, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ricadi (partner Villa Paola e Ristorante De’ Minimi).

Quest’anno, il direttore artistico Andrea Paolo Massara e la sua squadra porteranno sul palco del teatro che sorge nel sito archeologico di Torre Marrana, nella frazione di Brivadi, uno spettacolo all’insegna della comicità con tante novità. «Abbiamo ideato – sottolinea Massara – una rassegna veramente nuova, a partire dall’immagine, dal logo, dalla scelta degli spettacoli e le giornate extra dedicate alla conoscenza del territorio. Poi da quest’anno, abbiamo introdotto una nuova modalità di prevendita online, con i posti numerati. Abbiamo voluto coinvolgere il pubblico dei giovanissimi, con spettacoli ad hoc. Siamo entusiasti e pronti ad accompagnarvi in questa rassegna 2024, ci sarà da divertirsi».

Dal 2 al 23 agosto, dunque, un programma completo affascinerà il pubblico affezionato con diversi appuntamenti. Si parte così il 2 agosto con “Il circo delle pulci del prof Bustric”, un buffo direttore di circo che mostrerà al pubblico le esibizioni esilaranti delle sue famosissime pulci ammaestrate. Uno spettacolo tra magia, giocoleria, pantomima e recitazione, consigliato dai 4 anni in su.

Il 9 agosto sarà la volta di “Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo”, una stand up comedy sulle relazioni tossiche e su come a volte la fine di un rapporto non sia necessariamente una tragedia. Di e con Giulia Pont. Il 16 agosto, andrà in scena “Pippo Ricciardi forever”. Diretto, scorretto e fuori dagli schemi, Pippo diverte tutti e provoca pensieri maliziosi, stuzzicando il pubblico con i suoi interrogativi impossibili. Pippo era destinato a diventare un ingegnere ma è diventato uno stand up comedian noto per le sue partecipazioni a Comedy Central. Lo spettacolo è consigliato a un pubblico adulto. Il 19 agosto torna a grande richiesta “La torre che balla”, la festa della Marrana con strepitoso dj set a cura di Steve Giuliano e Alex Miano. Un viaggio musicale nel tempo, dai favolosi anni 70 ad oggi.

Il 23 agosto, a chiusura della rassegna, verrà proposto “L’eredità”, una storia familiare che punta dritto al cuore tra ironia e dramma. Una produzione “Teatricomio”, regia di Francesco Petti, con Anna Nisivoccia, Roberto Nisivoccia e Andrea Palladino. Lo spettacolo è consigliato a un pubblico adulto. Per le giornate extra, invece, gli Avvistamenti sono proprio ovunque. Infatti, sono previste due passeggiate culturali in luoghi nascosti e tutti da scoprire.

Per il ciclo Storie a sorsi”, la sommelier, e social media manager dell’associazione, Mariangela Pasceri, ha invitato due guide d’eccezione che racconteranno il territorio. A conclusione, una degustazione di vini con alcune fra le più interessanti etichette calabresi. Appuntamento quindi il 5 agosto la visita a Torre Ruffa, con lo storico e archeologo Dario Godano, e il 12 agosto a Torre Balì, un percorso tra mare, vino, natura, botanica e fossili grazie alla guida ambientale Stefania Barillaro.