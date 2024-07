Storie che fanno riflettere: la rassegna Ti Porto al cinema coinvolge la comunità di Vibo Marina

La rassegna organizzata dai giovani soci della Pro Loco ha affrontato temi come la lotta per i diritti delle donne e la violenza di genere

Un momento della serata

La terza serata della rassegna cinematografica “Ti Porto al Cinema”, organizzata dai giovani soci dalla Pro Loco di Vibo Marina Rosario Carbone, Ilenia Iannello, Cristina Braìle, Ivan Canduci e Michele Comito, in collaborazione con l’istituto “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina è stata molto apprezzata dal pubblico. «Nella serata di ieri – hanno fatto sapere gli organizzatori -, un piccolo viaggio nel tempo, con biglietto di andata e ritorno, ci ha portati nel 1946 quando le donne, da suffragette, diventarono elettrici». Il cinema unisce, diverte, costituisce spesso un momento di svago. Ma dalle pellicole, così come dai libri, si possono sempre trarre anche importanti insegnamenti e spunti di riflessione. «La proiezione del film “C’è ancora domani”, ci ha offerto ampie e diverse riflessioni. In particolare – sottolineano nella nota -, abbiamo riflettuto sulla forza delle donne, sulla loro determinazione. Ricordandoci che ogni conquista è parte di un cammino in cui ognuna si fa massa nella collettività, divenendo parte determinante nei cambiamenti».

«Ci sono donne che hanno fatto la storia e noi donne di oggi non solo dobbiamo ricordarle, ma continuare a renderci protagoniste nella società: pretendendo spazi, pretendendo una retribuzione equa al lavoro prestato, pretendendo riconoscenza. Pretendendo parità. Perché non siamo seconde a nessuno». Queste le parole di Ilenia Iannello, giovane e attiva socia della Pro Loco e presentatrice della serata, che ha ancora una volta coinvolto il numeroso pubblico presente. «Donne e uomini devono poter percorrere lo stesso cammino, con il loro coraggio e le loro ambizioni. Essere “femministi” non significa volere che la donna venga considerata come superiore all’uomo: significa volere che la donna, e in generale le donne tutte, acquisti parità dei diritti nei rapporti civili, economici, giuridici, politici e sociali rispetto all’uomo».

La locandina dell’evento bis a Porto Salvo e poi Bivona

L’associazione ha poi ricordato le donne vittime di violenza e soprusi, invitandole a «continuare/iniziare a dire basta, attraverso il prezioso intervento di Giuseppe Conocchiella, presidente del Forum Terzo Settore, che – sottolineano – ci ha ricordato la presenza di un importante associazione sul territorio: Attivamente coinvolte». Per tutte e tre le serate della rassegna intitolata “Ti porto al cinema”, «abbiamo messo a disposizione 130 sedie – hanno poi concluso gli organizzatori -. È stato bellissimo vederle tutte occupate e notare che, addirittura, c’era chi si è munito della propria sedia, portandosela da casa, per garantirsi un posto. Ringraziamo tutti per la partecipazione, che ci spinge a continuare in questa direzione e a fare sempre di più e sempre meglio». Appuntamento dunque a mercoledì 31 luglio, a Porto Salvo, per il bis della rassegna con la proiezione del film “La ricerca della felicità” e poi mercoledì 7 agosto a Bivona, nella piazzetta della Tonnara, con “Nuovo cinema Paradiso”.