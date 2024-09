La rinascita della chiesa del Gesù di Tropea che torna ai fedeli dopo oltre un anno dal crollo della cupola

Cresce l’attesa a Tropea per la riapertura ufficiale della chiesa del Gesù. L’edificio religioso, gestito dai padri redentoristi, era stato chiuso oltre un anno fa a seguito del crollo della volta. Le porte della chiesa torneranno ad accogliere i fedeli dal prossimo 30 settembre. Il crollo della porzione di cupola si verificò il 30 luglio 2023, a poche ore dal termine di una celebrazione eucaristica. Fortunatamente in quel momento l’edificio non ospitava alcuna funzione e il frammento precipitò sui banchi vuoti. Dopo lo smarrimento iniziale, i padri redentoristi, decisero di rimboccarsi le maniche. I lavori di ripristino si sono conclusi in estate e sono stati eseguiti cercando di non stravolgere il progetto originario.

L’inaugurazione

Dopo le macerie, la chiesa del Gesù è pronta a riaccogliere la comunità della Perla del Tirreno e i tanti turisti che ogni anno ospita. L’edificio seicentesco è rinato grazie al finanziamento della Provincia napoletana della Congregazione del Santissimo Redentore. Ma non solo. Fondamentale la generosità dei fedeli, la vicinanza di don Nicola Scordamaglia, direttore dell’Ufficio tecnico per i Beni Culturali Ecclesiastici e della Nuova edilizia di Culto della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea guidata dal monsignor Attilio Nostro. Sarà proprio il vescovo a presenziare la celebrazione inaugurale (con inizio alle ore 18.00).

La chiesa del Gesù nel cuore antico di Tropea

La Chiesa del Gesù, in stile barocco, è un piccolo scrigno di arte religiosa che racchiude importanti tele del Settecento. Tra qualche giorno, dopo il tragico problema strutturale, potrà ritornare ad essere ammirata dai tanti visitatori che annualmente fanno tappa nella Perla del Tirreno. L’opera di ricostruzione e di restauro è stata guidata dal progettista Enrico Pata, architetto specialista in beni architettonici. Come sottolineato già in passato dal professionista, il progetto ha previsto «la demolizione controllata della calotta della volta in camorcanna e la perfetta ricostruzione in analogia, dov’era e com’era». Fondamentale, l’introduzione di nuove tecnologie e nuovi materiali.

Il restauro in un libro

Le attività portate avanti per ripristinare la cupola sono raccolte in un libro. Infatti, contestualmente alla riapertura della chiesa del Gesù verrà presentato “Occhi al cielo – Il restauro della volta crollata della Chiesa del Gesù di Tropea”, un volume scritto dall’architetto responsabile del restauro che, ripercorrendo la storia sintetica dell’architettura sacra propone un testo sull’arte vista come rivelazione dell’amore divino. L’autore giunge, attraverso una dissertazione tipologica, fino all’intervento di restauro, teorizzando le scelte alla base dell’intervento, gli studi necessari per raggiungere il migliore risultato, supportato da un ricco apparato fotografico, che dal crollo, passo dopo passo, arriva a documentare il cantiere dello spazio simbolico della Chiesa del Gesù con “la volta che accoglie e protegge”. Hanno offerto contributo ai testi il vicario generale della Diocesi Mons. Annunziato Maccarone e l’architetto Rosario Andrea Cristelli.