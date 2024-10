Incontro in Regione sul teatro di Vibo: «In arrivo fondi per 500mila euro». Sul tavolo anche il Sbv: «Questione da affrontare con i sindaci»

Dopo le polemiche per l'assenza al tavolo convocato in Cittadella, il sindaco Enzo Romeo e l'assessore Stefano Soriano a confronto con l'esponente della Giunta Occhiuto con delega alla Cultura Caterina Capponi per discutere di due dossier "caldi" per la città

Teatro comunale e Sistema bibliotecario vibonese. L’uno in attesa di aprire le proprie porte stabilmente da oltre 25 anni e l’altro, una delle biblioteche più importanti della Calabria, con i battenti chiusi da più di un mese dopo essere stato travolto dai debiti e da una bufera giudiziaria che ne ha coinvolto i vertici. Due dossier “caldi” per la città di Vibo Valentia, che oggi sono stati affrontati nella Cittadella regionale di Catanzaro nel corso di un incontro che ha visto il sindaco Enzo Romeo e l’assessore alla Cultura Stefano Soriano a confronto con l’assessore regionale alla Cultura Caterina Capponi, affiancata da dirigente e funzionario del settore. Una riunione «proficua», la definiscono da Palazzo Luigi Razza.

Nei giorni scorsi la polemica circa l’assenza del Comune di Vibo al tavolo voluto dall’assessore Capponi per parlare dei finanziamenti da destinare ai teatri calabresi. Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio: tutti presenti. Tranne Vibo. «Intendo sgomberare il campo da equivoci e chiarire che non c’è alcun caso politico, come già spiegato dall’assessore Soriano – afferma il sindaco Romeo -. L’incontro con l’assessore Capponi, per altro già programmato, si è svolto in un clima di cordiale collaborazione istituzionale. La cosa più importante è la conferma che la Regione erogherà un finanziamento una tantum per Vibo Valentia dell’importo di 500mila euro, a valere sul fondo di Coesione». Complessivamente è pari a due milioni e mezzo di euro l’investimento che la Regione intende destinare ai teatri dei cinque comuni capoluoghi di provincia.

«Queste somme – spiega l’assessore Soriano – potranno essere utilizzate per opere infrastrutturali e strumentazione o allestimenti. Si tratta per noi di un finanziamento di grande importanza, che consentirà di completare e dotare il teatro di tutto ciò che serve per il suo effettivo funzionamento». Allo stato, per la riapertura mancano gli ultimi interventi utili a ottenere tutte le autorizzazioni necessarie.

All’incontro in Regione si è parlato poi di Sistema bibliotecario vibonese, per come riferisce l’assessore comunale alla Cultura: «Abbiamo approfondito la problematica e ci siamo confrontati sul tema, anche alla luce dell’interrogazione presentata dai consiglieri regionali Mammoliti e Lo Schiavo. La via d’uscita, come già sapevamo, dovrà essere discussa con l’assemblea dei sindaci, ai quali riferiremo anche sulla posizione della Regione». Per il Sbv, insomma, strada ancora in salita.