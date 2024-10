A Vibo sipario ancora abbassato, ma il Comune diserta l’incontro in Regione sui teatri. L’assessore Soriano: «Nessun caso politico, domani ci saremo»

L’amministrazione Romeo è stata l’unica a non partecipare alla riunione in Cittadella su un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinato ai capoluoghi di provincia. Ma l’esponente della giunta Romeo tranquillizza: «Solo un disguido, sarò a Catanzaro con il sindaco nelle prossime ore»

«Non c’è nessun caso politico». Lo assicura l’assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia Stefano Soriano circa l’assenza della città al tavolo che qualche giorno fa si è riunito in Regione per parlare dei teatri calabresi e, soprattutto, dell’intenzione della Cittadella di finanziarli. Un investimento complessivo da due milioni e mezzo di euro «per il miglioramento delle strutture teatrali pubbliche nei cinque Comuni capoluogo di provincia», si legge nella nota diffusa dalla Regione. All’incontro voluto dall’assessore regionale alla Cultura Caterina Capponi erano presenti delegazioni da Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Mancava solo Vibo Valentia, ché pure attende il suo teatro da oltre 25 anni.

«La nostra assenza – spiega Soriano a Il Vibonese – non è dipesa da una precisa volontà della Regione o nostra. Certo che eravamo stati invitati, ma per alcuni disguidi non siamo stati presenti. Era comunque già in programma un incontro che si terrà domani in Regione con l’assessore Capponi: ci saremo io e il sindaco Enzo Romeo, parleremo non solo di teatro ma di tutto il settore cultura con riferimento alla città di Vibo Valentia». Un incontro conoscitivo e programmatico, lo definisce Soriano, con la neo esponente della Giunta Occhiuto che si è insediata a fine luglio.

Che per l’agognato teatro di Vibo Valentia sia arrivato il momento della svolta? Del resto l’assessore Capponi nel corso della riunione dell’altro giorno ha sottolineato «la volontà della Regione di irrobustire il sistema infrastrutturale dei teatri calabresi dialogando direttamente con i Comuni». Si vedrà, quel che è certo è che dalle parti di Moderata Durant tutto langue. Quella dello scorso 14 febbraio, quando il sipario si alzò per un doppio spettacolo di Ale&Franz, sembra essere solo una lontana illusione. A fine febbraio era già tutto chiuso, nel frattempo è cambiata l’amministrazione comunale e i cittadini continuano ad aspettare. Ma a che punto siamo? «In un paio di mesi speriamo di adempiere alle prescrizioni che ci sono state fatte. Una volta ottenute tutte le autorizzazioni, poi potremo programmare una data di apertura», spiega l’assessore Soriano. Gli interventi necessari però non sono ancora iniziati: «Abbiamo avviato le procedure e poi saranno consegnati i lavori, si tratta di passare della vernice ignifuga nelle parti in legno». Conti alla mano, dopo il regalo di San Valentiano (rivelatosi poi effimero), ora ai vibonesi non resta che augurarsi di ricevere quello di Natale. Stavolta però, si spera, di quelli buoni e duraturi.