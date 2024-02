Vibo, eventi sospesi al teatro comunale dopo il primo spettacolo

Maria Limardo

Dopo il primo spettacolo, il teatro comunale di Vibo sospende gli eventi. Ne dà contezza l’amministrazione comunale. I dettagli sono spiegati in un avviso nel quale si legge: ««L’apertura del teatro comunale di Vibo Valentia, lo scorso 14 febbraio, è avvenuta nel pieno rispetto delle procedure e delle normative in materia di sicurezza, e non poteva essere altrimenti. Il Comune, che aveva per tempo predisposto tutta la documentazione utile ad una valutazione a fini autorizzativi, ha ritenuto opportuno, in questo frangente, e nelle more della definizione della procedura medesima, di attenderne gli esiti prima di procedere con qualsivoglia tipo di iniziativa di carattere artistico».

«In questi giorni – si fa rilevare – vi è stata una interlocuzione con i vertici organizzativi del teatro Parioli, ai quali sono state illustrate le problematiche riscontrate. Per questo, e per la grande opportunità che hanno concesso alla città di Vibo Valentia mettendo a disposizione spettacoli e attori di livello nazionale, è stata manifestata loro tutta la gratitudine dell’amministrazione, nella convinzione, comunque, che questa sinergia instaurata continuerà a produrre benefici di carattere sociale e culturale per la nostra comunità. Continueremo a lavorare con la tenacia di sempre per assicurare alla città – conclude l’amministrazione – la piena fruizione del teatro il più presto possibile».

LEGGI ANCHE: Teatro a Vibo, il sindaco Limardo: «Polemiche pretestuose e cariche di ipocrisia»

Vibo, il duo Ale e Franz all’apertura del nuovo teatro: «C’è profumo di nuovo»

Teatro di Vibo, il polo di Centro: «Dalla giunta Limardo lungo elenco di violazioni normative»

Nuovo teatro di Vibo, il M5S: «Nulla è stato predisposto per la sua gestione, neanche il Regolamento»