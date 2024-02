Teatro di Vibo, il polo di Centro: «Dalla giunta Limardo lungo elenco di violazioni normative»

“È oramai arrivata all’assurdo ed all’estremo la gestione del teatro da parte dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia sicché è proprio il caso dire che la misura è veramente colma. L’elenco delle violazioni normative poste in essere da questa amministrazione sembra, peraltro, destinato ad essere infinito tant’è vero che ogni giorno se ne registra una”. A denunciarlo in una nota congiunta sono le forze politiche del Polo di Centro: Noi Moderati, Udc, Azione, IdM, Italia Viva, Indipendenza e Vibo Identità le quali così continuano: “E’ stata indetta una conferenza stampa per la presentazione dello stesso senza preventiva certificazione antincendio da parte dei vigili del fuoco – viene affermato – sono state investite somme eccessive per tale presentazione e lo stesso vicesindaco ha addirittura affermato che avrebbe speso ancora di più; allo stato non è stato possibile accertare se la suddetta certificazione sia stata rilasciata o se la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo abbia espresso il prescritto parere favorevole. E ancora, la certificazione sulle vernici ignifughe pare non sia stata rinnovata; la gestione afferente la vendita dei biglietti è stata a dir poco illegittima, con un accantonamento di posti per pseudo autorità in misura spropositata e vendita o cessione gratuita dei ticket, questo non è dato saperlo, contraria allo stesso criterio dettato dall’amministrazione medesima e quindi in modo del tutto non imparziale; con delibera della giunta comunale numeto 37 del 12 febbraio 2024 è stato dato mandato diretto all’associazione Orchestra Sinfonica della Calabria di gestire e coordinare quattro spettacoli in collaborazione con il Teatro Parioli di Roma e ciò senza neppure indicare la motivazione sottesa a tale prescritta collaborazione. E infine – conclude la nota – con determinazione numero 237 del 13 febbraio 2024 si è addirittura deliberato di impegnare la somma pari ad euro 4.500,00 in favore dell’Associazione Orchestra Sinfonica per i servizi per la corretta esecuzione del solo spettacolo del 14 febbraio 2024 presso il teatro comunale. Una cifra, quest’ultima, a dir poco smisurata e fuori da ogni logica di mercato e che, peraltro, non è dato comprendere quali servizi dovrebbe andare coprire. Una cifra che, quindi, è stata determinata senza criterio e in totale violazione delle basilari norme del diritto amministrativo in generale. Ed allora – conclude la nota congiunta di Noi Moderati, Udc, Azione, IdM, Italia Viva, Indipendenza e Vibo Identità – è giunto il momento di dire veramente basta a questa gestione della res pubblica e pretendere il rispetto delle regole“.

