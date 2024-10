La storica figura del cardinale Fabrizio Ruffo al centro di un convegno a Nicotera

Un appuntamento dedicato al cardinale Fabrizio Ruffo e in particolare all’ultimo libro che narra le vicende di questa figura storica vissuta a cavallo tra Settencento e Ottocento. Si terrà a Nicotera giovedì 24 ottobre alle ore 17:30 nella sala del Consiglio comunale, su iniziativa del Touring Club Italiano insieme alla Deputazione di Storia patria della Calabria. Il testo che sarà al centro della serata è “Il cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799” di Giuseppe Caridi, già professore di Storia moderna all’Università di Messina e oggi di Storia dell’Europa nella Scuola superiore per mediazione linguistica a Reggio Calabria.

Apriranno i saluti del sindaco Giuseppe Marasco, poi gli interventi del consigliere comunale con delega alla Cultura Giuseppe Leone e del console del Touring Giovanni Bianco. Presente anche l’autore, che dialogherà con Antonino Romeo della Deputazione di storia patria della Calabria.

L’iniziativa ruota intorno alla figura di Fabrizio Dionigi Ruffo, nato a San Lucido, nel Cosentino, nel 1744 e legato a quella stessa famiglia – i Ruffo di Calabria – che a Nicotera ha lasciato il segno e di cui porta ancora oggi il nome maestoso Castello simbolo della cittadina. Fabrizio Ruffo non fu un semplice cardinale, ricoprì ruoli molto importanti per l’epoca tra qui quello di tesoriere generale della Camera Apostolica e poi di soprintendente della Reggia di Caserta per conto di re Ferdinando IV di Borbone. Ma la sua fama deriva soprattutto dall’aver fondato e comandato l’Esercito della Santa Fede, per la riconquista del Regno di Napoli contro i francesi invasori e la caduta della Repubblica Napoletana del 1799. Un personaggio a tratti controverso ma comunque importante sotto il profilo storico e da qualsiasi punto di vista si guardi la storia. Proprio degli eventi del 1799 si parlerà giovedì a Nicotera, appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.