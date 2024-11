Vibo, la miletese Irene Lucia Borgese è la vincitrice della seconda edizione del premio Lasciami Volare

L’opera vincitrice del premio

È di Mileto la vincitrice della seconda edizione del premio artistico “Lasciami Volare”, inserito nell’omonima mostra itinerante ideata da Seven Art e avviata lo scorso anno al Moysa di Milano sul tema del bullismo. Si tratta della 17enne Irene Lucia Borgese, studentessa del Liceo Classico Michele Morelli di Vibo Valentia. L’obiettivo dei promotori dell’iniziativa è di porre l’attenzione su argomenti che riguardano la fascia giovanile, associando l’approfondimento culturale con le attività artistiche. La rassegna, quest’anno dal titolo “Realtà delle immagini”, si è svolta presso l’auditorium Spirito Santo di Vibo Valentia. Alla presenza, tra gli altri, del grande poeta, autore e produttore discografico Giulio Rapetti, in arte Mogol, a cui il premio è stato dedicato. L’edizione 2024 della mostra è stata organizzata in sinergia con il Comitato Dante Alighieri di Vibo Valentia. Al suo interno ha proposto anche l’esposizione di alcune opere del noto maestro vibonese Alfredo Mazzotta, nativo di Nao di Jonadi ma da anni trapiantato a Milano. La studentessa miletese non è nuova ad exploit del genere. In questo caso, si è aggiudicata il primo premio di “Realtà immagini” con la creazione Lakeside dreams, opera pittorica realizzata su cartoncino, a matita e con la tecnica del chiaroscuro (cm 59,4×42), sorta di invito alla riflessione e alla contemplazione e di testimonianza della bellezza delle emozioni nascoste in ognuno di noi e della ricchezza del dialogo interiore. Alla vincitrice, Seven Art sottoscriverà un contratto di artist management della durata di 3 mesi. L’opera realizzata sarà inoltre rappresentata digitalmente in un nft mintato nel negozio virtuale di Seven Art allocato nel portale di vendita di nft denominato Opensea, il cui ricavato andrà alla stessa autrice.

Nel corso della seconda edizione di “Lasciami Volare” la giovane artista ha anche donato al mitico paroliere di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana un quadro a lui dedicato. Una creazione che, tra l’altro, lo stesso Mogol ha apprezzato notevolmente. Irene Lucia Borgese fin da piccola ha dimostrato di avere un’inclinazione naturale verso l’arte. La formazione scolastica che ha intrapreso non le è affatto di ostacolo. Al contrario, le discipline umanistiche sono per lei una fonte inesauribile di ispirazione che le permette di esternare le sue emozioni sia nelle arti figurative (adora disegnare, dipingere, fare ritratti e fumetti) che nella musica, sua seconda passione. La 17enne, infatti, dalla sua vanta anche studi di chitarra tutt’ora in corso. In questo campo si diletta pure a suonare da autodidatta il basso, le percussioni e il pianoforte. Insieme a Nicola Lico è inoltre coautrice di un brano dal titolo “Vola via“. La rappresentanza miletese al premio “Lasciami volare” non si è fermata comunque qui. Tra gli allievi del Conservatorio “Torrefranca” di Vibo che hanno eseguito in modo impeccabile alcuni brani dal vivo di Mogol, infatti, figurano anche il batterista Giacomo Currà e la pianista Alessandra Muzzopappa, entrambi originari della cittadina normanna.