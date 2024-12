Soriano Calabro a… Ballando con le stelle: i ruderi dell’antica chiesa come sfondo di una performance di danza

Soriano Calabro custodisce tesori storico-architettonici di pregio. La cittadina del Vibonese, infatti, è conosciuta ben oltre i confini provinciali grazie anche alla bellezza del vecchio centro urbano, caratterizzato dalla presenza delle rovine dell’antico Convento di San Domenico.

Nel corso della nota trasmissione tv, Ballando con le stelle, uno dei siti più apprezzati del comprensorio, i resti della Chiesa antica di San Domenico, sono stati protagonisti nell’ambito di una performance di Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi. I due ballerini, infatti, nell’ambito del programma condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1, si sono esibiti in una danza ipnotica e coinvolgente. Sullo sfondo, tutta la bellezza senza tempo dell’antico edificio religioso di Soriano. Un piccolo omaggio, una vetrina di pregio sottolineato dalla direttrice del Polo museale, Mariangela Preta, che sui social ha ripreso l’esibizione dei due giovani danzatori (per rivedere l’esibizione clicca qui). Non si tratta di un caso isolato. Nel mese di ottobre, medesima sorte era toccata per la Torretta, simbolo di Briatico nel mondo. Anche in questo caso, la trasmissione tv aveva acceso i riflettori su un sito vibonese.

Le bellezze storico-architettoniche di Soriano Calabro

Nella cittadina sono presenti numerosi beni culturali di grande valore storico-artistico e antropologico, come la Basilica di Santa Maria Maggiore con i ruderi dell’antico convento, la Chiesa San Martino vescovo, la Chiesa della Madonna del Carmine, la Chiesa di San Filippo Centro Storico, la Chiesa Di San Francesco Da Paola e la Chiesa di Rito Evangelico.

Tra i siti simbolo del comprensorio, la Basilica Santuario San Domenico di Soriano Calabro, esempio di architettura tardo barocca, edificata nel 1838 sulle rovine dell’antico Convento distrutto dal terremoto. Il vecchio Convento era costituito da una struttura maestosa con ambienti eleganti e raffinati tra cui 5 chiostri e la chiesa a croce latina lunga quattro campate con 6 cappelle laterali. Al tempo il vecchio Convento Domenicano di Soriano Calabro – come ricorda il sito regionale Calabria straordinaria – non era soltanto un centro d’intensa vita religiosa, ma anche un esclusivo cenacolo di cultura e di vita intellettuale, dove dimorò anche il grande filosofo calabrese Tommaso Campanella. Qui, i frati domenicani crearono una vastissima biblioteca con una tipografia dalla quale uscirono importanti opere tra cui testi di sacra scrittura, studi di teologia e filosofia, cronache locali e molto altro ancora.

Le parole della direttrice Preta

La direttrice del Museo, Preta ha espresso parole di orgoglio: «Ogni anno – spiega – come referente del Polo museale, nell’ambito della Borsa del turismo archeologico di Paestum, selezioniamo degli scatti utili alla promozione del sito. In questa occasione, il Dipartimento turismo della Regione, tramite un suo funzionario, mi aveva chiesto delle immagini. Tra quelle inviate figurava lo scatto realizzato da Bruno Arena, presente anche nei nostri calendari e nei cartelloni in paese. Quindi la foto che immortala l’antica chiesa, parte integrante del Complesso monumentale, ha raggiunto il programma tv tramite un accordo tra Regione-Rai. Per noi – conclude – è stata una bellissima emozione».