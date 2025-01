Poesia in vernacolo, arte e tradizioni: successo per l’evento Nataliandu al castello Galuppi di Caria

Le stanze dello storico maniero hanno ospitato numerose opere d’arte. Nel corso della serata, inoltre, sono stati premiati i vincitori del contest dedicato alle poesie in dialetto

Il castello Galuppi a Caria di Drapia ha ospitato il primo evento itinerante di Nataliandu. Dopo il successo ottenuto a Pannaconi nella passata edizione, la carovana di poeti è stata protagonista di un appuntamento dedicato all’arte e alle tradizioni locali. Il progetto è frutto del lavoro di don Felice Palamara e di Romina Candela, presidente del comitato Crisalide. Indispensabile la sinergia con il sindaco Alessandro Porcelli, Michele Celano, Sara Piccolo e la Proloco.

La collettiva d’arte

L’evento ricco di attività ha coinvolto un grande numero di poeti, ma soprattutto tanti artisti che hanno abbellito le stanze del castello con opere stupende. Presente all’evento anche l’associazione “A Mano a mano”, con le proprie creazioni di due artigiani del posto Cosimo Rombolà e Francesco Rombolà (cestinaio e vasaio). Gli artisti presenti alla collettiva d’arte sono stati: Marianna Nadile, Vera Console, Tania Marino, Celeste Fortuna, Sara Piccolo, Cortese Maria Grazia, Irene Fazzari, Antonio Salvatore Maio, Olga Litvinova, Gerolamo Naso.

La poesia in vernacolo

Ad arricchire l’evento, la musica festosa della “Fanfara Fiorita” di Rombiolo che ha portato un’ondata di gioia. Protagonista di Nataliando, la poesia in vernacolo, versi dedicati al Natale e alle tradizioni natalizie. Tanti i poeti presenti: Mela Zelinda, Rosa Veneziano, Paola Giancani, Don Felice Palamara, Giuseppina Prostamo, Romana Grillo, Francesco Fiamingo, Rino Rosario Lo Giacco, Margherita Pietropaolo, Michele Celano, Franco Restuccia, Vera Console, Tania Marino, Romina Candela, Bruno Mobrici, Marianna Nadile, Lorenzo Pasquale.

I vincitori

Durante la serata il pubblico ha votato le varie poesie decretando a fine evento i tre vincitori: don Felice Palamara, Margherita Pietropaolo e Tania Marino. Oltre alla premiazione dei primi tre posti, agli altri artisti aderenti al contest è stato consegnato un attestato di merito. Ospite d’onore, l’attrice Dolores Mazzeo che con professionalità e bravura ha declamato poesie e prosa di grandi autori emozionando tutti i presenti.

Parole di soddisfazione sono state espresse dalla presidente della Crisalide, Candela: «Una sala gremita, ricca di poeti, artisti e gente del posto, attenti ad ogni verso di poesia, momenti di musica e arte coinvolgenti che hanno reso il castello Galluppi ancora più magico. Questo evento è stato un’occasione per riscoprire il vero spirito del Natale, delle tradizioni, della nostra lingua di origine. Il dialetto, le nostre radici, è questo che bisogna tramandare ai giovani. Bisogna lottare per non farle morire. Nataliandu a Caria è stato un vero successo».