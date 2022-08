Drapia saluterà questa sera la carovana dei Buskers on the Road

Dopo il grande successo di ieri, l’allegra carovana di artisti che sta animando il centro di Drapia, si prepara ad accogliere il pubblico per una serata conclusiva che si prospetta ancora più travolgente e con un cast ancora più ampio. L’evento, organizzato da Comune di Drapia, Pro loco drapiese e il Circo Verde con il sostegno della Regione Calabria e di Calabria Straordinaria, si sta rivelando una scelta azzeccata per il piccolo comune del Vibonese che ieri ha vissuto un’insolita invasione di pubblico. «È meraviglioso contribuire al fermento culturale di questo piccolo centro calabrese, con una proposta artistica di qualità», dichiara la direttrice artistica Consuelo Perri che data la grande risposta di pubblico, comunica una modifica al programma con l’aggiunta di uno spettacolo alle ore 20,00. Per maggiori info e per rimanere aggiornati sulle novità e il programma, è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram del Festival.