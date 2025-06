Tropea sposa del mare: gli studenti dell’Istituto Galluppi protagonisti all’Aqua Film Festival 2025

L’Istituto d’istruzione superiore di Tropea si prepara a vivere un’altra esperienza di notevole spessore culturale in occasione del Festival cinematografico “Aqua&Mito”. L’importante kermesse, finalizzata alla promozione del territorio, dell’arte e dello sport, si svolgerà dal 2 al 4 ottobre e vedrà una significativa partecipazione degli studenti del liceo Classico, pronti a mettere in mostra il loro talento e il loro amore per la città. L’Aqua Film Festival, con la sua sezione speciale “Aqua&Mito” a Tropea, rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama culturale, ponendo l’accento sul rapporto tra l’uomo e l’acqua in tutte le sue declinazioni, dalla tutela ambientale alla valorizzazione del patrimonio storico e mitologico legato al mare. L’evento, ospitato all’Auditorium dell’ex monastero di Santa Chiara, promette tre giorni intensi di proiezioni, incontri e dibattiti. Gli studenti del liceo Classico di Tropea saranno i protagonisti di un momento particolarmente atteso, presentando il loro cortometraggio intitolato “Tropea, Sposa del mare”. Un’opera che si preannuncia come un omaggio sentito alla bellezza intrinseca di Tropea, alla sua storia millenaria e al suo indissolubile legame con il Mar Tirreno. Il cortometraggio, frutto di un lavoro di ricerca e creatività, si propone di catturare l’essenza della città, valorizzandone i paesaggi mozzafiato, le tradizioni e il ricco patrimonio culturale.

La partecipazione dell’Iis di Tropea ad “Aqua&Mito” Film Festival, hanno fatto sapere dalla scuola, «non è solo un’opportunità per gli studenti di esprimere la loro vena artistica e di confrontarsi con un pubblico ampio, ma anche un momento formativo di grande valore. Iniziative come questa – hanno puntualizzato – rafforzano il legame tra la scuola e il territorio, incoraggiando i giovani a diventare ambasciatori della propria cultura e a sviluppare una maggiore consapevolezza del valore del patrimonio locale».