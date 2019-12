Vibo, Scarda in concerto nel giorno di Capodanno

Il cantautore vibonese sarà il protagonista dell’evento musicale promosso dall’amministrazione comunale. Tra le sue hit, la colonna sonora del film Smetto quando voglio

Scarda torna nella sua Vibo Valentia a distanza di qualche anno per animare il Capodanno con un concerto in piazza Municipio. Il cantautore, all’anagrafe Nico Scardamaglio, è l’artista scelto dall’amministrazione comunale per l’evento musicale che si terrà in piazza Municipio l’1 gennaio alle ore 18.30. Inserito ormai nel circuito nazionale, l’artista vibonese ha anche scritto e cantato la colonna sonora del film Smetto quando voglio. Seguirà il concerto un Dj set con Francesco Nocera, Max Casuscelli ed Emilio Farfaglia.



In una nota stampa diramata dal Comune, viene evidenziato come la scelta di puntare su Scarda voglia essere anche, da parte del sindaco Maria Limardo, «un segnale di appartenenza , di vibonesità». Un richiamo «all’orgoglio di essere vibonesi», insomma, che spinge il sindaco ad invitare tutti in piazza, non solo i tanti ragazzi, specie universitari, che tornano per le feste. L’organizzazione è stata affidata alle cure di Rino Putrino, consigliere delegato allo Sport, ed agli assessori Daniela Rotino e Franca Falduto.