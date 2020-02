Nuovo laboratorio informatico per il liceo Machiavelli di Soriano

Grazie alla convenzione con l’Aica, l’istituto diviene centro di competenza e sede di esame autorizzata per il rilascio della certificazione Ecdl

Il liceo scientifico “Niccolò Machiavelli” di Soriano Calabro, ha siglato una convenzione con l’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico (Aica) divenendo centro di competenza e sede di esame autorizzata. «L’obiettivo, tradotto all’interno di un piano di miglioramento che consentirà certificazioni importanti – ha spiegato il dirigente scolastico Giuseppe Guida -, è quello di sviluppare le competenze digitali degli studenti e tutti i cittadini sorianesi che vorranno conseguire certificazioni informatiche europee attraverso percorsi Ecdl».



Con l’inaugurazione del test center “Laboratorio scientifico N. Machiavelli” si taglia ufficialmente il nastro dell’attività corsistica che conterà sulla supervisione delle docenti Emanuela Perri e Angela Eleonora Fortuna, con la presenza di Renato Marafioti, presidente associazione culturale “Format – Test center Capofila Aica” e presidente sezione territoriale Aica Calabria, del sindaco Vincenzo Bartone e del vice sindaco di Sorianello, Carmine Mangiardi.



«È un traguardo importante per l’intera comunità – ha dichiarato Vincenzo Bartone -, un obiettivo per cui non ho esitato a spendermi in sinergia con il dirigente scolastico, al quale riconosco la straordinaria capacità di carpire e sviluppare opportunità culturalmente qualitative per i nostri plessi».