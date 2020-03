Vibo, letture in streaming per celebrare Dante Alighieri

Nuova iniziativa a distanza del Sistema bibliotecario in occasione della giornata mondiale dedicata al Sommo poeta

Continuano le iniziative culturali del Sistema bibliotecario vibonese in modalità “virtuale”, dopo il lancio dell’iniziativa #IlSBVnonSiFerma. Il nuovo evento è in programma per mercoledì 25 marzo, giornata in cui in tutto il mondo, a partire da quest’anno, si celebrerà Dante Alighieri; il “Dantedì” – così denominato dal Mibact che ne ha proposto l’istituzione – sarà un’occasione per rileggere e riscoprire Dante attraverso il suo capolavoro, la Divina Commedia, e coinvolgerà singoli, ma anche scuole, musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi e luoghi della cultura in una corale celebrazione del Sommo Poeta.



Anche il Sbv, in stretta collaborazione con la propria scuola di teatro “Fughe organizzate”, ha quindi deciso di dedicare l’intera giornata di mercoledì al più grande poeta della letteratura italiana, e lo farà proponendo sulla propria pagina Fb la lettura di tre fra i più amati Canti dell’Inferno.



Francesco Malorzo, direttore artistico di Fughe organizzate, si è detto «lusingato» dall’invito dell’ente guidato da Gilberto Floriani, un invito – ha precisato – «che raccogliamo con molta umiltà sapendo che altri e meglio di noi hanno raccontato, sia pure in altri contesti, le vicende del “divin” poeta. Nessun viaggio, seppure immaginifico, è descritto con tale potenza e solennità».



Così i coach Valerio Villa e Davide Fasano, assieme a Giorgia Ballanti in rappresentanza degli allievi, hanno accettato l’impresa di narrare di Paolo e Francesca, di Ulisse e del conte Ugolino, inebriandosi di suggestioni e versi. Ecco il programma dell’iniziativa, che si potrà seguire in streaming sulla pagina Facebook del Sistema bibliotecario vibonese. Ore 10.30: Davide Fasano recita il Canto V dell’Inferno; ore 16.30: Giorgia Ballanti recita il Canto XXVI dell’Inferno; ore 19.30: Valerio Villa recita il Canto XXXIII dell’Inferno. Alle ore 12 e alle 18 il Sbv invita inoltre a partecipare ai flashmob promossi rispettivamente dal Mibact e dalla “Società Dante Alighieri”.