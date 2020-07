Musiche nel centro storico, Tropea rende omaggio ad Ennio Morricone

L’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune e l’Associazione commercianti: «Celebriamo il più grande compositore di colonne sonore di tutti i tempi»

A pochi giorni dalla scomparsa del maestro Ennio Morricone, il Comune di Tropea in collaborazione con AssCom, Associazione commercianti Tropea, ricorda il compositore. Un omaggio all’uomo capace di dare vita alle immagini con la magia della musica. Dall’Antico Sedile dei Nobili e, per tutto corso Vittorio Emanuele, verranno riprodotti i più celebri successi del maestro Morricone. Per quattro giorni, a partire da stasera dalle 19 alle 23, un’atmosfera da film investirà il centro storico della splendida cittadina. Tutte le attività commerciali parteciperanno all’iniziativa suonando la stessa playlist.



Un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. «Il Maestro – affermano il sindaco Giovanni Macrì e la presidente dell’associazione Mariantonietta Pugliese – non ha bisogno di troppe presentazioni: nella sua bacheca non solo due Oscar, ha vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei Bafta, dieci David di Donatello, undici Nastri d’Argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize, più di 70 milioni di dischi venduti nel mondo. Le sue composizioni hanno affascinato intere generazioni e attraversato svariati generi musicali, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi. E Tropea gli rende omaggio».