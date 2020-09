In equilibrio con la storia, a Vibo si fa Yoga tra i resti del tempio del Cofino

Appuntamento dedicato alla pratica orientale di benessere all’interno di uno dei siti archeologici più suggestivi della città

Si è svolta la per la prima volta la lezione di Yoga tra i resti del tempio del Cofino di Vibo Valentia: la pratica del benessere orientale in un luogo sacro della Magna Grecia. Uno straordinario appuntamento che ha unito la cultura orientale e occidentale tra ciò che resta del tempio Ionico. “In equilibrio con la storia” è un progetto voluto dall’assessorato alla Cultura di Vibo Valentia curato e realizzato dall’insegnante Marilisa Tassone direttrice di “Casa Yoga” in collaborazione con l’archeologa vibonese Mariangela Preta.



«Un’iniziativa unica – si legge in una nota -, che ha dato la possibilità di praticare lo Yoga, disciplina che offre le tecniche per sviluppare sensibilità e ricettività verso la vita. Studiando e comprendendo il nostro corpo in profondità, possiamo capire la nostra mente e mantenerla stabile immersi in un luogo prezioso e senza tempo. Un invito a vivere e conoscere il luogo, la sua storia. Attraverso la pratica dello Yoga e della meditazione, l’iniziativa è un’opportunità per dedicarsi all’ascolto di sé stessi, per riconnettersi con la natura e con le nostre origini. Prima di iniziare la pratica e dopo i saluti dell’assessore Daniela Rotino, l’archeologa Mariangela Preta ha spiegato ai partecipanti l’importanza del sito archeologico rimarcando l’importanza simbolo identitario per la comunità».