La Biblioteca comunale ospita il concerto dedicato ai Fab Four promosso da Ama Calabria Ets in collaborazione con l’associazione Filagramma
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Sabato 12 settembre la Biblioteca comunale di Filadelfia si trasforma in palcoscenico per un viaggio nella musica dei Beatles. Alle 18.30 è infatti in programma il concerto del Duo Tramontana-Messinese, formato dalla cantante Maria Tramontana e dal pianista Ferruccio Messinese, due musicisti calabresi che proporranno un repertorio interamente dedicato alla celebre band di Liverpool.
L’iniziativa è organizzata da Ama Calabria Ets, in collaborazione con l’associazione Filagramma e con il sostegno del Mic – Direzione generale Spettacolo e dell’assessorato regionale alla Cultura.
I protagonisti
Originaria di Polistena, Maria Tramontana ha affiancato alla formazione universitaria e professionale un lungo percorso musicale. Diplomata in flauto, ha maturato esperienze in numerose formazioni vocali e strumentali, attraversando generi diversi, dalla musica religiosa al country fino alla musica brasiliana. Dal 2009 al 2018 è stata la voce del New Wave Duo, progetto dedicato proprio alla diffusione della cultura musicale brasiliana. Tra le esperienze artistiche figurano anche una produzione discografica, “Universi Impossibili”, e collaborazioni internazionali.
Al pianoforte ci sarà Ferruccio Messinese, direttore, compositore e arrangiatore, con una formazione che spazia dalla composizione al pianoforte e al jazz. Vincitore di numerosi premi, ha alle spalle un’intensa attività concertistica e didattica ed è docente di ruolo al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. La sua attività lo vede impegnato in diverse formazioni, dal duo fino a organici più ampi, tra jazz, bossa nova e musica classica.
L’appuntamento di Filadelfia offrirà quindi al pubblico una rilettura in chiave voce e pianoforte del repertorio dei Beatles, affidata a due interpreti con esperienze e percorsi musicali differenti ma accomunati da una lunga attività sulla scena calabrese.