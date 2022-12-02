Lo scritto autobiografico di Vincenzo Caserta tratta la vicenda di un padre alle prese con la morte prematura del figlio. Tra i temi anche gli incontri con Natuzza Evolo

Tutto pronto a San Costantino Calabro per la presentazione del libro “Il buio dell’anima” di Vincenzo Caserta, pubblicato da Calabria Letteraria Editrice. L’appuntamento letterario è in programma domani 3 dicembre alle ore 10.30, all’interno della sede della locale associazione “San Rocco”. All’iniziativa, oltre all’autore, interverranno monsignor Giuseppe Fiorillo e il sindaco di San Costantino Calabro Nicola Derito. Modererà l’incontro la giornalista e presidente dell’associazione Onlus “Ragi”, Elena Sodano. “Il buio dell’anima” è un libro autobiografico scritto con il cuore di un padre che ha perso il figlio giovane; il cuore di chi ha dedicato la propria professione agli altri operando nel sociale e per la comunità. L’autore, nello specifico, ripercorre i tratti significativi e prevalenti della propria vita, dalla giovinezza fino agli anni in cui è stato dirigente del Dipartimento Servizi sociali della Regione Calabria. Nel volume si intrecciano le vicende di Caserta con i luoghi dell’infanzia vissuta a San Costantino Calabro (suo paese natio), descrivendone i tratti gioiosi, con tanto di supporti fotografici, e soffermandosi sulla sua famiglia, in particolare sul padre sindaco di questa comunità per circa venti anni. [Continua in basso]

In “Il buio dell’anima” in luce vengono messe anche le scelte professionali, le passioni giovanili, la devozione e gli incontri con la Serva di Dio Natuzza Evolo e, infine, la scomparsa di Davide. Un puzzle di ricordi, di relazioni e di affetti descritti con semplicità e con caratteri significativi dai quali emergono i sentimenti di attaccamento alle radici ed alle origini dell’autore. Il libro rappresenta un’autobiografia particolare, nella quale l’autore sintetizza con spontaneità, attraverso brevi racconti, alcuni momenti vissuti della sua vita.

