Il concorso aperto a giovani musicisti di qualsiasi nazionalità quest’anno si svolgerà nella "Perla" del Tirreno. Previste molte esibizioni

Tredicesima edizione del “Filadelfia festival international competition, premio speciale Paolo Serrao”, un evento di fama internazionale che porterà tantissimi artisti provenienti da tutto il mondo in Calabria. Il concorso, organizzato dall’associazione musicale “Melody”, è infatti aperto a giovani musicisti di qualsiasi nazionalità. «Prerogativa fondamentale – precisano gli organizzatori – è che nelle passate edizioni non siano risultati vincitori del primo premio assoluto nella stessa categoria in cui richiedono l’ammissione». [Continua in basso]

Quest’anno il festival si terrà a Tropea, nel palazzo Santa Chiara, sito in Largo Ruffa, e inizierà il 6 maggio prossimo. Sino al 3 maggio, invece, sarà possibile iscriversi. Gli organizzatori dell’evento, rivolgendosi ai partecipanti, spiegano che: «il festival si svolgerà in una città incastonata lungo la Costa degli Dei, suggestiva località balneare famosa per le sue spiagge. Siamo sicuri che avrete modo di apprezzare la nostra meravigliosa terra. Buona cucina, spiagge meravigliose e tanta ospitalità. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme un momento di musica ed amicizia».

Moltissime saranno le esibizioni in programma: il 6 e l’8 maggio andrà in scena “Marimba & Percussion Competitions”, l’11 e il 15 maggio il “Concorso internazionale di musica classica”, il 16 e il 17 maggio il “Concorso musicale per scuole medie e licei musicali e scuole private”, il 28 e il 29 “Bande musicali e orchestre di fiati”.