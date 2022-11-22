Il volume scritto a due mani dallo studioso Raffaele Gaetano e dallo storico delle tradizioni popolari Ottavio Cavalcanti sarà presentato a palazzo Murmura

Vibo Valentia ospiterà venerdì 25, alle ore 17.00, nella cornice di Palazzo Murmura, la presentazione del libro “Alla Tavola del Grand Tour, Ospitalità e gastronomia nella letteratura di viaggio in Calabria”, scritto a due mani dallo studioso di letteratura di viaggio Raffaele Gaetano e dallo storico delle tradizioni popolari Ottavio Cavalcanti. L’opera, di grande formato e riccamente illustrata, pubblicata in edizione numerata, copre un vuoto negli studi sul viaggio in Calabria e in Italia, visto che sviluppa per la prima volta il tema dell’ospitalità e della gastronomia dal punto di vista dei viaggiatori che a partire dal ’500 hanno visitato la regione. [Continua in basso]

Una storia straordinaria fatta di palazzi signorili e locande fatiscenti, di tavole imbandite ad arte e umili mense che specie la corposa sezione antologica del libro declina attraverso una serie curiosi episodi specchio di come, tra lodi e stroncature, gli stranieri guardassero alla Calabria. Dialogherà con Raffaele Gaetano, Maria Rosaria Costantino, a sua volta studiosa di letteratura di viaggio. L’accesso all’evento di Palazzo Murmura è solo su prenotazione.

LEGGI ANCHE: Vibo Valentia celebra la settimana della cucina italiana nel mondo – Video

Tiziana Scarcella è il nuovo direttore del Sistema bibliotecario Vibonese