Il Museo Lìmen della Camera di commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia compie un nuovo passo nel percorso verso una cultura sempre più inclusiva e accessibile. Dopo l’esperienza multisensoriale di “Si prega di toccare”, realizzata in collaborazione con il Museo statale tattile Omero di Ancona, il museo presenta una nuova iniziativa permanente dedicata alle persone con disabilità visiva: la realizzazione della riproduzione tattile del “Dipinto argenteo piegato” del maestro Cesare Berlingeri, una delle opere più rappresentative della collezione permanente del museo.

L’iniziativa rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso già avviato con l’esposizione della scultura “Ragazza con pappagallo” di Aron Demetz, esperienza che aveva introdotto al Museo Lìmen «un innovativo modello di fruizione condivisa tra vedenti e non vedenti». Oggi quel progetto si consolida attraverso un intervento strutturale che trasforma l’accessibilità culturale in una scelta stabile e continuativa.

L’opera tattile nasce infatti con l’obiettivo di «rendere l’esperienza artistica pienamente e permanentemente accessibile anche alle persone con disabilità visiva», offrendo loro la possibilità di «percepire attraverso il tatto la forza espressiva, la materia e il movimento che caratterizzano il linguaggio artistico di Berlingeri».

Un progetto che rafforza la missione del Museo Lìmen come «luogo aperto, partecipato e realmente inclusivo», capace di promuovere una visione contemporanea della cultura fondata «sul diritto di tutti a vivere l’arte senza barriere», favorendo «esperienze di condivisione, dialogo e partecipazione attraverso linguaggi capaci di includere ogni forma di percezione».

Lo svelamento ufficiale dell’opera tattile avverrà lunedì 25 maggio alle ore 10 al Museo Lìmen, nella sede territoriale della Camera di commercio di Vibo Valentia, alla presenza dello stesso Cesare Berlingeri.

Alla conferenza stampa prenderanno parte Pietro Falbo, presidente della Camera di commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, insieme al segretario generale Gregorio De Vinci; Luciana Loprete, consigliera nazionale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets e presidente dell’Aps sezione territoriale Catanzaro; Giuseppe Bartucca, presidente dell’Uici Ets-Aps sezione territoriale “Giovanni Barberio” Vibo Valentia; Elena Console, rappresentante della società Tea srl, che ha realizzato l’opera tattile; e Raffaella Gigliotti, funzionario responsabile attrattori della Camera di commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia strategia di inclusione culturale promossa dal sistema integrato degli attrattori camerali Lìmen, che comprende anche la realizzazione di una postazione di lettura permanente per ciechi e ipovedenti all’interno della biblioteca della sede camerale di Catanzaro.

Con questa nuova realizzazione, il Museo Lìmen conferma dunque la volontà di rendere l’arte uno spazio realmente condiviso, dove l’esperienza estetica possa essere vissuta attraverso tutti i sensi e accessibile a ogni persona.