Nei giorni scorsi è calato il sipario sulla quarta edizione del Tropea Film Festival . A vincere nella categoria lungometraggio è stata “ Squali ”, opera prima diretta da Daniele Barbiero e interpretata da Lorenzo Zurzolo e James Franco. Nella sezione cortometraggio il prestigioso premio è invece andato a “Il comico”, diretto da Andrea Belcastro. In quest'ultima categoria, tra le opere in concorso vi era anche “Angor” di Giovanni Cichello. L'approdo alle selezioni al Tropea Film Festival rappresenta per il giovane regista vibonese un primo importante traguardo. La sua opera sperimentale racconta il conflitto tra peccato e redenzione attraverso lo sguardo e la rilettura personale dei vangeli apocrifi.

Quattro i personaggi al centro dell'intreccio di storie: un enigmatico, giovane rinnegato, una malinconica giovane perseguitata, una misteriosa ragazza che verrà assassinata e un eminente, spietato, vecchio cardinale. In “Angor” Cichello si ispira ai registi del calibro del danese Nicolas Winding Refn e dell'argentino Gaspar Noé, con cui ha tra l'altro avuto modo di interfacciarsi nel novembre del 2025. L'autore attualmente frequenta il corso di Cinema, Televisione e Nuovi media al Dams di Roma Tre. Nella città eterna ha scoperto il proprio amore per il cinema, sperimentato dapprima con dei video musicali che hanno influenzato la realizzazione di questo suo primo progetto cinematografico.