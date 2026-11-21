Un tubo collegato direttamente alla rete idrica pubblica, attraverso un foro praticato nel muro di un'abitazione, per rifornire l'immobile senza che i consumi venissero registrati dal contatore. È quanto scoperto dalla Polizia locale di Vibo Valentia, che ha denunciato il proprietario dell'edificio per furto aggravato e disposto il sequestro della tubazione utilizzata per il collegamento abusivo.

La scoperta è avvenuta nel centro cittadino, nell'ambito delle attività di controllo condotte negli ultimi mesi dagli agenti per contrastare i reati contro il patrimonio. In particolare, l'intervento è stato effettuato congiuntamente al personale dell'Ufficio Manutenzioni e Reti del Comune, impegnato nella verifica della regolarità di alcuni contatori idrici.

Il tubo nascosto nel muro per aggirare il contatore

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno individuato un tubo in polietilene collocato sulla pubblica via che, attraverso un foro praticato nella parete esterna di un edificio, raggiungeva l'interno di un'abitazione.

Le successive verifiche hanno consentito di accertare, secondo quanto riferisce il comando della Polizia locale, che il proprietario aveva realizzato un collegamento abusivo alla condotta comunale, attraverso il quale l'acqua veniva prelevata direttamente dalla rete pubblica, bypassando il contatore e impedendo così la registrazione degli effettivi consumi.

Al termine degli accertamenti, il proprietario dell'immobile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia con l'ipotesi di reato di furto aggravato. Gli agenti hanno inoltre proceduto al sequestro dell'intera tubazione utilizzata per l'allaccio irregolare.

I controlli proseguiranno: «Una questione di legalità e giustizia sociale»

L'attività di contrasto ai prelievi abusivi di acqua, fa sapere la Polizia locale, proseguirà anche nei prossimi mesi. Un impegno che assume particolare rilevanza in un territorio alle prese con problemi di approvvigionamento e distribuzione della risorsa idrica.

Nel comunicato, il comando sottolinea come il contrasto agli allacci illegali rappresenti «un forte segnale di legalità e di giustizia sociale», soprattutto in una fase in cui diventa indispensabile «gestire al meglio la già scarsa risorsa disponibile», ulteriormente sottratta alla collettività attraverso i prelievi illeciti.