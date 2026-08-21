Prende il via un ricco calendario di esperienze culturali condivise promosso dall'Associazione culturale 'Ndujart, guidata da Graziella Barbalace. Con lo slogan “L'Arte senza confini” e una visione che unisce territorio, persone e contemporaneità, l'associazione propone un viaggio suggestivo volto a restituire centralità ai borghi e alle comunità locali attraverso eventi, mostre e iniziative pubbliche. Per 'Ndujart, infatti, il patrimonio culturale, artistico e identitario non rappresenta un mero elemento nostalgico, bensì un'infrastruttura attiva e una risorsa strategica per interpretare il presente e costruire il futuro.

La rassegna culturale si snoderà tra le suggestive cornici di Spilinga, Capo Vaticano e Monte Poro, proponendo quattro appuntamenti imperdibili:

Venerdì 21 agosto, tra piazza Italia e piazza San Michele, a Spilinga, a partire dalle ore 20.30, al via Mata & Grifone Fest – Il ballo dei giganti. Una serata interamente dedicata alle tradizioni popolari, alle ritualità e alla cultura orale del territorio. Il ballo dei leggendari Giganti animerà il cuore di Spilinga, celebrando la memoria collettiva e riattivando gli spazi urbani storici attraverso una festa di popolo.

Mercoledì 26 agosto, in piazza Italia, a Spilinga, dalle ore 20.30, il debutto ufficiale di 'Ndujart con Nando Brusco cantastorie. L'associazione si presenta ufficialmente alla comunità. L'evento si aprirà alle ore 20.30 con l'incontro pubblico “'Ndujart - Il progetto culturale: Identità, visione e prospettive”, moderato da Marco Renzi. A seguire, alle ore 21.30, la performance di Nando Brusco in “Il Cantastorie - Tamburo e Voce”: un'intensa narrazione in musica che attinge alla memoria orale e alla tradizione popolare.

Giovedì 27 agosto, al Belvedere dei cannoni – Giardino degli Dei di Capo Vaticano, ore 18.30: Impressioni di lettura - "Ermione. Vite & Vite". Uno spazio di riflessione letteraria dedicato all'opera “Ermione. Vite & Vite: Fermenti femminili” della scrittrice Elvia Gregorace. L'autrice dialogherà con Teresa Pugliese (docente e giornalista). L'incontro vedrà la partecipazione del consigliere regionale Vito Pitaro e sarà moderato da Marco Renzi.

Venerdì 28 agosto, alla Cascina dei Dannati di Monte Poro, dalle ore 18.30: Impressioni sotto le stelle – Serata espositiva. La rassegna si conclude sull'Altopiano del Monte Poro con un evento speciale volto a valorizzare il paesaggio rurale calabrese. Una serata espositiva che mette in mostra la ricerca artistica contemporanea e la creatività giovanile in una cornice naturale d'eccezione.

La ricerca artistica contemporanea: Open Call "Impressioni"

In linea con il proprio impegno nella valorizzazione delle nuove generazioni creative e nella sperimentazione di nuovi linguaggi, 'Ndujart ha lanciato l'Open Call "Impressioni - La bellezza è ovunque, riconoscerla è l'Arte". Il bando è rivolto ad artisti emergenti negli ambiti della fotografia e della pittura contemporanea. Le candidature per esporre le proprie opere rimarranno aperte fino al 24 Agosto, offrendo contesti concreti di visibilità, confronto e crescita professionale.

La rassegna è resa possibile grazie alla costruzione di reti culturali virtuose che uniscono istituzioni, artisti e realtà produttive del territorio come “L'Artigiano della 'nduja” di Luigi Caccamo, partner ufficiale della manifestazione.