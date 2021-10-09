Tutti gli articoli di Cultura
Nell’ambito della “Domenica di Carta”, promossa a cadenza annuale dal ministero della Cultura, domenica 10 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 13.00, l’Archivio di Stato di Vibo Valentia organizza una mostra dal titolo “La condizione della donna attraverso gli atti notarili”. Si percorrerà un arco temporale che va dal 1765 al 1866, con testimonianze preziose (attraverso atti notarili), della vita delle donne in ogni ambito: sociale e personale. Contratti di nozze, donazioni di schiave, “donatio” nei confronti della moglie, capitoli matrimoniali, fughe delle proprie case per dissapori coniugali, scioglimenti definitivi di promesse di nozze, locazione delle proprie figlie presso uomini benestanti in cambio di lavori domestici.
Il direttore Nicola Congestrì ed il personale dell’Istituto invitano a visitare il percorso documentario nel rispetto di tutte le norme sanitarie in vigore. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di green pass.