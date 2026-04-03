Diciannove anni, un amore per la musica coltivato fin dalla tenera età e un sogno: emozionare chi l’ascolta. Imma D’Amico, giovanissima cantante vibonese, festeggia il 3 aprile un traguardo ricco di significato. Vede la luce infatti il suo primo brano, frutto di anni di intenso studio. Con Antartide, infatti, il talento vibonese si è cimentata anche nella scrittura, inaugurando ufficialmente un nuovo tassello della propria carriera artistica. Imma studia musica dall’età di 8 anni e oggi frequenta un’Università di musica a Roma. Un percorso formativo intrapreso con convinzione per aumentare le proprie conoscenze e stimolare la creatività musicale.

La musica è sempre stato un rifugio, uno spazio sicuro dove trasformare emozioni e fragilità in parole. Imma cresce ascoltando canzoni che parlano di sentimenti profondi e, con il tempo, impara a sviluppare una scrittura intima e sincera, capace di raccontare relazioni, distanze e silenzi con grande sensibilità.

«“Antartide” – ci spiega - è una canzone che racconta il freddo che resta quando le parole mancano. Parla di un amore che si consuma per paura, silenzi e frasi dette male, di due persone che si vogliono ancora ma non riescono più a trovarsi. È il racconto di una fine che fa male, ma che forse non è davvero una fine». Per Imma, un’emozione magica: «Sono davvero contenta di questo traguardo. Far uscire questa canzone (per ascoltarla clicca qui) per me significa tanto, perché rappresenta una parte molto personale del mio percorso. È come liberarmi di qualcosa che mi portavo dentro da tempo».

Le emozioni sono tante: «Entusiasmo, un po’ di ansia e tanta voglia di capire come verrà recepita. Però più di tutto c’è la soddisfazione di essere arrivato fino a qui e di aver trasformato un’idea in qualcosa di reale».

Il futuro è ancora tutto da scrivere: «Sogno di continuare a crescere con la mia musica, arrivare a più persone possibile e riuscire a far emozionare chi ascolta. Vorrei costruire un mio spazio, un’identità forte, e magari un giorno salire su un palco davanti a tanta gente che canta le mie canzoni».